Jednym z kompromisów, na jakie poszła firma Apple, projektując iPhone’a Duo, było pozbawienie go Face ID, czyli zaawansowanej technologii rozpoznawania twarzy. Żadna aktualizacja tego nie zmieni, a mimo to użytkownicy będą mogli odblokować składanego iPhone’a twarzą. Jak to możliwe?

Dlaczego iPhone Duo nie obsługuje Face ID?

Jednym z powodów, dla których iPhone’y są tak bezpiecznymi smartfonami, jest Face ID – technologia rozpoznawania twarzy, wykorzystująca nie tylko oko kamery, ale też czujnik głębi, który (w uproszczeniu) identyfikuje dodatkowo kształt twarzy. Dla wielu osób rozczarowaniem był fakt, że składany iPhone Duo (zaprezentowany we wrześniu 2026 roku) nie oferuje tego rozwiązania, a firma Apple ograniczyła jego biometryczne możliwości do skanowania odcisku palca, czyli Touch ID.

Brak obsługi Face ID wynika z tego, że składany iPhone nie ma kamery z czujnikiem głębi (TrueDepth). Zamiast tego producent postawił na całkowicie standardowy aparat na zewnętrznym wyświetlaczu i podekranowy sensor na ekranie wewnętrznym. Żaden z nich nie potrafi zmapować twarzy w 3D, co uniemożliwia działanie Face ID i w efekcie kosztujący od 9999 złotych iPhone Duo umożliwia biometryczne potwierdzenie tożsamości wyłącznie za pomocą odcisku palca.

Apple pozwoli odblokować iPhone’a Duo twarzą

Okazuje się, że Apple szykuje pewną zmianę. W wersji beta systemu iOS (oznaczonej numerem 27.3) pojawiła się możliwość odblokowania iPhone’a Duo za pomocą technologii rozpoznawania twarzy. Ze względów technologicznych nie jest to Face ID i użytkownik już na etapie konfiguracji jest ostrzegany, że rozwiązanie to może i jest szybsze oraz wygodniejsze, ale nie zapewnia takiego poziomu bezpieczeństwa jak chociażby Touch ID.

Firma Apple poszła na pewne ustępstwa, ale nie zamierza ryzykować bezpieczeństwem użytkowników. Dlatego – w przeciwieństwie do technologii Face ID, która może być wykorzystywana także do odblokowywania aplikacji, przeglądania haseł, dokonywania płatności zbliżeniowych czy uzupełniania formularzy – rozpoznawanie twarzy w iPhonie Duo pozwala wyłącznie na odblokowanie urządzenia. W dodatku można skorzystać z tej funkcji tylko na ekranie zewnętrznym (co – prawdopodobnie – wynika z niskiej rozdzielczości wewnętrznej kamerki).

Pierwsze testy pokazują, że nowa funkcja Apple działa całkiem nieźle – szybko i nie daje się oszukać zdjęciami. Można przypuszczać, że amerykański gigant zadbał o odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Kiedy iPhone Duo zyska technologię rozpoznawania twarzy?

Krótko mówiąc: rozpoznawanie twarzy w iPhonie Duo działa bardziej jak w smartfonach z Androidem. Niemniej wydaje się, że dobre i to. Dodam od razu, że publicznego udostępnienia tej aktualizacji spodziewamy się w połowie grudnia 2026 roku.

Nieoficjalne doniesienia wskazują również na to, że rozpoznawanie twarzy w pełnym wymiarze, czyli właśnie Face ID pojawi się w iPhonie Duo 2, a więc w następcy opisywanego modelu. Podobno nie będzie trzeba czekać długo na jego debiut – pogłoski wskazują na premierę jesienią 2027 roku.