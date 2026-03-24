Orange, Plus i T-Mobile mogą tego pozazdrościć Play

Play podsumował 2025 rok i z przedstawionych przez niego danych wynika, że konkurencja w postaci Orange, Plusa i T-Mobile ma czego mu pozazdrościć.

Ile stacji bazowych ma Play? Już więcej niż Orange, Plus i T-Mobile

W opublikowanym dziś raporcie za 2025 roku operator podaje, że w ubiegłym roku przeznaczył ponad 1,8 miliarda złotych na inwestycje w rozwój i modernizację infrastruktury oraz częstotliwości (tylko na częstotliwości w paśmie 700 MHz na potrzeby 5G wydał 726 milionów złotych).

Operator przez cały rok uruchamiał też kolejne stacje bazowe – łącznie 749, dzięki czemu na koniec 2025 roku Play miał już 13175 nadajników. Tym samym dysponuje on największą siecią komórkową w Polsce – większą niż Orange, Plus i T-Mobile, a zasięg jego 5G dociera do już ponad 88% populacji Polski (dostarcza go m.in. 1760 stacji w paśmie 700 MHz).

Play cały czas kontynuuje proces wyłączania 3G, rozpoczęty w kwietniu 2025 roku, zastępując tę sieć nowszymi technologiami (4G i 5G). Do tej pory objął on 67,9% populacji znajdującej się w zasięgu tego operatora.

Znaczącym wydarzeniem była też całkowita rezygnacja z roamingu krajowego przez Play w 2025 roku (ostatnim partnerem roamingowym w Polsce było Orange). Operator chwali się również, że uruchomił połączenie o rekordowej przepustowości 1,2 Tb/s w swojej sieci szkieletowej oraz wprowadził do oferty światłowód o prędkości do 8 Gbit/s w technologii XGS-PON.

Na koniec 2025 roku w zasięgu usług domowych Play znajdowało się 11,4 miliona gospodarstw domowych – zarówno dzięki własnej sieci (budowanej poprzez joint venture z Polskim Światłowodem Otwartym), jak i współpracy z partnerami hurtowymi.

Ile klientów miał Play w 2025 roku?

Play zakończył 2025 rok z bazą ponad 13,5 miliona aktywnych klientów mobilnych, z czego 9,85 miliona stanowili klienci abonamentowi. Z usług domowych (internetu światłowodowego i telewizji) korzystało natomiast 2,1 miliona klientów.

Operator podaje też, że średni przychód na użytkownika (ARPU) usług mobilnych wzrósł o 5,1% rok do roku – do 33,4 złotych.