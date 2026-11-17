Pod skrzydła Grupy Vectra trafiło dwóch operatorów. Ujawniono, co czeka te spółki oraz ich obecnych klientów.

Dwóch operatorów dołączyło do Grupy Vectra – jak przebiega przejęcie?

Przejęcia mniejszych firm przez ogromne przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zdarzają się często. Wykupienie niewielkich spółek to szybsza i niejednokrotnie tańsza metoda na rozbudowywanie swojej sieci i zdobywanie nowych klientów. Jednym z tego typu „głośnych” przejęć w Polsce niewątpliwie była rekordowa transakcja Play, dzięki której fioletowy operator przejął UPC Polska, grupę Jambox i kilka mniejszych operatorów tej platformy. Innym przykładem, z końcówki 2025 roku, jest przejęcie Nexery przez Orange Polska i APG.

Teraz możemy przyglądać się kolejnemu przejęciu. Tym razem Grupa Vectra obejmie dwie lokalne spółki:

W-Explorer z Rybnika – jest to lokalny operator światłowodowy, działający pod marką iNet Multimedia,

Dar.Net z Rybnika – również oferujący sieć światłowodową.

Jak poinformowano w komunikacie, obie spółki zostały dołączone do Grupy Vectra. Warto podkreślić, że część klientów korzysta już częściowo z usług zapewnianych przez Vectrę. Co jednak ważne, obie marki pozostaną pod tym samym szyldem, co dotychczas.

Zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego, w 2025 roku W-Explorer miał 5,3 miliona złotych przychodów ze sprzedaży i 857 tysięcy złotych zysku netto. Z kolei Dar.Net uzyskał 7,1 miliona złotych przychodów netto ze sprzedaży oraz 2,1 miliona złotych zysku netto. Grupa Vectra natomiast odnotowała 1,5 miliona złotych straty netto przy 1,78 miliarda złotych przychodów ze sprzedaży.

Jeszcze jedna ważna wiadomość dla klientów W-Explorer (iNet Multimedia) i Dar.Net

Warto dodać, że tego typu przejęcia w różny sposób wpływają na obsługę klientów, szczególnie tych, którzy dotychczas korzystali z usług lokalnych świadczonych przez niewielkie firm. Wielu z nich zauważy poprawę, podczas gdy inni (już) nie będą zadowoleni z otrzymywanych usług.

Przejęcie nie jest więc wyłącznie kwestią rebrandingu, ale często też wdrożeniem zmian w usługach. Co jednak ważne, na ten moment Vectra deklaruje, iż usługi będą świadczone klientom na obecnych zasadach obu spółek.