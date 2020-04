Stało się! Play przejmuje Virgin Mobile

Wszyscy klienci Virgin Mobile (albo przynajmniej większość) prawdopodobnie wiedzą, że operator wykorzystuje zasięg Play. Zapewne mniejszość (jeśli ktokolwiek) pamięta jednak, że już na początku 2018 roku pojawiły się informacje, że Fioletowy w tym roku będzie miał możliwość przejęcia tego operatora. Właśnie poinformował, że się na to zdecydował. Kwota transakcji nie wydaje się zbyt duża.

Virgin Mobile od początku ściśle współpracuje z Play i korzysta z jego zasięgu. Jest to bowiem MVNO, czyli operator wirtualny, który nie posiada własnej infrastruktury (w latach 2018-2021 miał łącznie zapłacić Fioletowemu około 84 mln złotych, a przynajmniej takie były założenia w 2018 roku). We wrześniu 2018 roku ogłosił się jednak Full MVNO, ponieważ obsługę klienta i stronę biznesową przeniesiono już na własną platformę IT.

Play przejmuje Virgin Mobile

Na początku 2018 roku Play poinformował o podpisaniu z Virgin Mobile szeregu umów i dokumentów, które miały m.in. umożliwić Fioletowemu przejęcie partnera w 2020 roku. Aż do tej pory nie wiadomo było, czy się na to zdecyduje, ale właśnie poinformowano, że tak się stanie.

Dziś, tj. 22 kwietnia 2020 roku, podpisano „Przedwstępną Umowę Sprzedaży i Nabycia Udziałów”, która będzie skutkować wykupieniem 100% udziałów Virgin Mobile. Cena ich nabycia została ustalona na 13,4 mln euro (60,7 mln złotych). Zanim to się jednak stanie, potrzebna jest zgoda antymonopolowa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po jej uzyskaniu, Play poinformuje o zawarciu „Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży i Nabycia Udziałów”.

Co się stanie z klientami Virgin Mobile po przejęciu przez Play?

Po przeczytaniu tej informacji wiele osób zapewne zacznie się zastanawiać, co się z nimi stanie, lecz na razie nie znamy odpowiedzi na to pytanie, ponieważ najpierw najpierw Play musi sfinalizować przejęcie, a prawdopodobnie chwilę to potrwa. Dopiero później operator zapewne zdradzi, jakie ma zamiary w stosunku do dotychczasowych klientów Virgin Mobile.

Według informacji udostępnionych przez VM we wrześniu 2018 roku, z sieci tej korzystało wówczas ~470 tysięcy osób. Nie wiadomo natomiast, ilu jest ich obecnie. W tamtym momencie prezes sieci deklarowała również, że w 2019 roku powinno udać się osiągnąć próg rentowności, lecz operator nie opublikował danych, dzięki którym moglibyśmy to potwierdzić. Być może jednak tak się stało i dlatego Play zdecydował się na przejęcie, aczkolwiek Fioletowy nie zdradził swoich motywów, więc możemy się tylko domyślać.

Źródło: Biuro Prasowe Play

