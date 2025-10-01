Świetny odkurzacz z funkcją mopa. Teraz w tańszym wydaniu

Na polskim rynku zadebiutował jeszcze jeden reprezentant flagowej serii odkurzaczy pionowych. Dreame H15S nie różni się za bardzo od modelu z dopiskiem Pro, ale jest od niego wyraźnie tańszy.
Dreame H15S to nieco tańszy, a wciąż topowy odkurzacz pionowy z funkcją mopowania
Dreame H15 Pro w naszej recenzji otrzymał notę 8/10, a wypasiony zestaw Dreame H15 Mix zakończył testy z oceną 8,5/10. Teraz flagowy odkurzacz chińskiego producenta powraca w nowym wydaniu, pozwalającym zaoszczędzić parę stówek. Czym charakteryzuje się Dreame H15S?
Dreame H15S to pionowy odkurzacz z funkcją mycia – umożliwia zatem czyszczenie podłóg i na sucho, i na mokro. W tym celu został wyposażony w wałek mopujący. Jest w stanie zasysać rozlane płyny, jak również eliminować najrozmaitsze plamy. Podobnie jak model z dopiskiem Pro, urządzenie ma robotyczne ramię, które automatycznie unosi i opuszcza gumową ściągaczkę.
Odkurzacz Dreame H15S wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby dokonywać detekcji okruchów i analizować rodzaj zabrudzeń. Dzięki temu samodzielnie dostosowuje swoje działanie w czasie rzeczywistym. Z najtrudniejszymi zadaniami radzić ma sobie dzięki mocy ssania sięgającej 21000 Pa (takiej samej jak w modelu Pro) i prędkości obrotowej mopa aż do 480 obrotów na minutę.
Lista atutów jest dłuższa
Kolejnym atutem urządzenia jest smukłość. Stopa ma wysokość tylko 9,6 cm, a korpus jest przystosowany do pracy na płasko i umożliwia wjechanie pod meble o prześwicie 14 cm. Sprawne manewrowanie zapewniać ma natomiast system obrotowych kółek z napędem.
Warto również zwrócić uwagę na technologię TangleCut, która zbiera zabrudzenia i tnie długie włosy, aby zapobiec zatkaniu rury. Wspomnieć wypada jeszcze o dużym wyświetlaczu LED i komunikatach głosowych – dwóch rozwiązaniach pozytywnie wpływających na wygodę sprzątania.
Wisienką na torcie jest stacja bazowa, która służy nie tylko do ładowania urządzenia, ale też oczyszczania modułu myjącego. Wałek jest czyszczony wodą o temperaturze 90 stopni Celsjusza, a następnie suszony – powietrzem o takiej samej temperaturze.
I jeszcze słówko o pojemnościach. Akumulator po naładowaniu do pełna wystarcza na 50 minut pracy (podczas gdy H15 Pro wytrzymywał godzinę), zbiornik na czystą wodę mieści 780 ml, a na brudną – 700 ml.
Ile kosztuje Dreame H15S? Niższa cena w promocji na start
Sugerowana cena Dreame H15S wynosi 1999 złotych. Do 15 października 2025 roku trwa jednak promocja, dzięki której urządzenie można kupić za 1749 złotych i w tej cenie to naprawdę dobra opcja, bo wspomniany Dreame H15 Pro kosztuje obecnie 2099 złotych (od momentu premiery jego cena zdążyła spaść o blisko tysiaka).
Dreame H15S
Różnice pomiędzy tymi dwoma modelami są zaś marginalne. Dreame H15S oferuje nieco krótszy czas pracy i mniej zaawansowany system filtracji.