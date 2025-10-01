Świetny odkurzacz z funkcją mopa. Teraz w tańszym wydaniu

Na polskim rynku zadebiutował jeszcze jeden reprezentant flagowej serii odkurzaczy pionowych. Dreame H15S nie różni się za bardzo od modelu z dopiskiem Pro, ale jest od niego wyraźnie tańszy.

Dreame H15S to nieco tańszy, a wciąż topowy odkurzacz pionowy z funkcją mopowania

Dreame H15 Pro w naszej recenzji otrzymał notę 8/10, a wypasiony zestaw Dreame H15 Mix zakończył testy z oceną 8,5/10. Teraz flagowy odkurzacz chińskiego producenta powraca w nowym wydaniu, pozwalającym zaoszczędzić parę stówek. Czym charakteryzuje się Dreame H15S?

Dreame H15S to pionowy odkurzacz z funkcją mycia – umożliwia zatem czyszczenie podłóg i na sucho, i na mokro. W tym celu został wyposażony w wałek mopujący. Jest w stanie zasysać rozlane płyny, jak również eliminować najrozmaitsze plamy. Podobnie jak model z dopiskiem Pro, urządzenie ma robotyczne ramię, które automatycznie unosi i opuszcza gumową ściągaczkę.

Odkurzacz Dreame H15S wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby dokonywać detekcji okruchów i analizować rodzaj zabrudzeń. Dzięki temu samodzielnie dostosowuje swoje działanie w czasie rzeczywistym. Z najtrudniejszymi zadaniami radzić ma sobie dzięki mocy ssania sięgającej 21000 Pa (takiej samej jak w modelu Pro) i prędkości obrotowej mopa aż do 480 obrotów na minutę.

Dreame H15S (fot. Dreame)

Lista atutów jest dłuższa

Kolejnym atutem urządzenia jest smukłość. Stopa ma wysokość tylko 9,6 cm, a korpus jest przystosowany do pracy na płasko i umożliwia wjechanie pod meble o prześwicie 14 cm. Sprawne manewrowanie zapewniać ma natomiast system obrotowych kółek z napędem.

Warto również zwrócić uwagę na technologię TangleCut, która zbiera zabrudzenia i tnie długie włosy, aby zapobiec zatkaniu rury. Wspomnieć wypada jeszcze o dużym wyświetlaczu LED i komunikatach głosowych – dwóch rozwiązaniach pozytywnie wpływających na wygodę sprzątania.

Dreame H15S (fot. Dreame)

Wisienką na torcie jest stacja bazowa, która służy nie tylko do ładowania urządzenia, ale też oczyszczania modułu myjącego. Wałek jest czyszczony wodą o temperaturze 90 stopni Celsjusza, a następnie suszony – powietrzem o takiej samej temperaturze.

I jeszcze słówko o pojemnościach. Akumulator po naładowaniu do pełna wystarcza na 50 minut pracy (podczas gdy H15 Pro wytrzymywał godzinę), zbiornik na czystą wodę mieści 780 ml, a na brudną – 700 ml.

Ile kosztuje Dreame H15S? Niższa cena w promocji na start

Sugerowana cena Dreame H15S wynosi 1999 złotych. Do 15 października 2025 roku trwa jednak promocja, dzięki której urządzenie można kupić za 1749 złotych i w tej cenie to naprawdę dobra opcja, bo wspomniany Dreame H15 Pro kosztuje obecnie 2099 złotych (od momentu premiery jego cena zdążyła spaść o blisko tysiaka).

Gdzie kupić? Dreame H15S ok. 1749 zł Allegro Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Różnice pomiędzy tymi dwoma modelami są zaś marginalne. Dreame H15S oferuje nieco krótszy czas pracy i mniej zaawansowany system filtracji.