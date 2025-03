WIADOMOŚĆ DNIA: Play zapowiedział wyłączenie sieci 3G

Play oficjalnie poinformował, że zamierza wyłączyć sieć 3G w Polsce. Proces rozpocznie się już w kwietniu 2025 roku. Czy w związku z tym klienci muszą wymienić karty SIM i kupować nowe telefony?

Play rozpocznie proces wyłączania sieci 3G w kwietniu 2025 roku

Operator dołącza do T-Mobile, które już wyłączyło sieć 3G, a także Orange, które przestanie udostępniać klientom zasięg sieci 3G do końca 2025 roku. Play przez długi czas nie odpowiadał na pytania, związane z tym procesem, ale dziś oficjalnie poinformował, że rozpocznie go już w kwietniu 2025 roku.

Proces wyłączania sieci 3G został podzielony na etapy. W pierwszej kolejności operator zrealizuje go w wybranych powiatach województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Zapowiedziane wyłączenie technologii 3G poprzedził pilotaż, przeprowadzony w 2024 roku w rejonie Lublina, Torunia, Łochowa i Rawy Mazowieckiej, który według operatora w praktyce był nieodczuwalny dla użytkowników sieci. Pozwolił on zaplanować „docelowy proces w sposób dopasowany do potrzeb klientów”.

Każdy klient, który znajduje się w zasięgu wyłączanej sieci 3G, otrzyma od operatora wiadomość SMS z informacją o rychłym zakończeniu udostępniania zasięgu 3G w danej lokalizacji – dotyczy to także klientów sieci Virgin Mobile i Fakt Mobile. Co ważne: klienci nie muszą wymieniać swoich kart SIM.

Jeżeli ktoś posiada telefon, który nie obsługuje sieci 4G LTE i 5G, nadal będzie mógł prowadzić rozmowy głosowe oraz wysyłać i odbierać wiadomości poprzez sieć 2G, lecz komfort korzystania z tych usług może być niższy niż do tej pory. W związku z tym warto pomyśleć o wymianie urządzenia na nowsze – dziś nawet klasyczne telefony z klawiaturą obsługują sieć 4G LTE, więc nie ma konieczności kupowania smartfona, z którego obsługą niektórzy mogą sobie nie radzić.

Mapa przedstawiająca lokalizacje, w których sieć 3G zostanie wyłączona do końca 2025 roku (źródło: Play)

Szczegółowy harmonogram wyłączenia sieci 3G Play dostępny jest na stronie Play (w pliku w formacie PDF).

Dlaczego Play wyłącza sieć 3G?

Głównym powodem, dla którego operatorzy wyłączają sieć 3G, jest fakt, że dziś nie jest ona w stanie zaspokoić rosnących potrzeb i oczekiwań klientów, jak mogą zrobić to technologie 4G LTE i 5G. W związku z tym decydują się „uwolnić” wykorzystywane przez 3G częstotliwości i uruchomić na nich nowsze technologie.

Zwolniona dzięki wyłączeniu sieci 3G częstotliwość 900 MHz zostanie przeznaczona na potrzeby sieci 4G, a docelowo również 5G.