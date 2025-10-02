Rewolucja w ekosystemie Google. Nadeszła nowa era

Firma Google od lat rozwija koncepcję smart home. Jednak bardziej niż na tym, by dom był po prostu inteligentny, zależy jej na urzeczywistnieniu idei pomocnego domu. Jak twierdzi, dzięki sztucznej inteligencji Gemini staje się to teraz możliwe.

Nie tylko inteligentny, ale i pomocny dom – dzięki Gemini

Google Home, czyli system smart home rozwijany przez giganta z Mountain View, od lat opiera się na sztucznej inteligencji, ale znajdujący się w jego sercu Asystent Google – pomimo nazwy – jest raczej sprawnym wykonawcą zadań niż faktycznym pomocnikiem. Gemini – dzięki lepszemu kojarzeniu faktów i zdolnościom konwersacyjnym – ma wynieść to wszystko na wyższy poziom.

Gemini zastępuje Asystenta Google i umożliwia przejście z trybu wydawania poleceń na naturalną współpracę. Będzie można swobodnie rozmawiać, a sztuczna inteligencja będzie rozumieć kontekst i zapamiętywać poprzednie zdania. Dzięki Gemini Live naprawdę ma to mieć kształt normalnej rozmowy.

Dzięki sztucznej inteligencji lepiej działać mają także poszczególne urządzenia, takie jak inteligentne głośniki i ekrany czy akcesoria pokroju kamer i dzwonków do drzwi. Gemini będzie interpretować to, co widzi, co zaowocuje szczegółowymi powiadomieniami i podsumowaniami. AI pomoże także w odnajdywaniu przedmiotów i poznawaniu ich historii, a dopełnieniem całości będą rozbudowane funkcje automatyzacji.

Aplikacja Google Home w nowej wersji

Sztuczna inteligencja Gemini znajduje się również w sercu aplikacji Google Home, która z tego powodu została zaprojektowana zupełnie na nowo. Ma być szybsza, mniej zawodna i pozwalać na jeszcze bardziej naturalne sterowanie wszystkimi domowymi akcesoriami. Monitorowanie i zarządzanie ma być również wygodniejsze, dzięki uproszczonemu interfejsowi z trzema kartami (Dom, Aktywność i Automatyzacje).

Nowa aplikacja Google Home (źródło: Google)

Producent chwali się również szybszym działaniem (w niektórych przypadkach nawet o 70%), przede wszystkim podczas korzystania z funkcji wideo, a do tego awaryjnością zmniejszoną o blisko 80% oraz niższym zapotrzebowaniem na energię i pamięć.

Nowe urządzenia wykorzystają ten potencjał

Aby podkreślić nadejście nowej ery w świecie Google Home, amerykański producent zaprezentował nowe portfolio urządzeń zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji. To przede wszystkim pierwszy inteligentny głośnik stworzony od początku do końca z myślą o Gemini – ma zapewnić naturalne i dynamiczne rozmowy z AI.

O tym, czy głośnik Google Home Speaker słucha i myśli, informuje nowy pierścień świetlny. Wydobywający się z urządzenia dźwięk natomiast rozchodzi się w 360 stopniach, dzięki czemu dobrze będzie go słychać z każdego miejsca w pokoju. W kontekście prywatności warto wspomnieć o fizycznym przycisku wyłączającym mikrofon, a dopełnieniem całości jest elegancka forma w czterech kolorach: Porcelain, Hazel, Jade i Berry.

Są też trzy sprytne kamery

Zadebiutowały także nowe urządzenia z serii Nest Cam. Przede wszystkim kamera do monitoringu wewnętrznego Nest Cam Indoor (3. generacji) oraz kamera do monitoringu zewnętrznego Nest Cam Outdoor (2. generacji). Ofertę uzupełnia jeszcze nowy dzwonek Nest Doorbell (3. generacji) – również wyposażony w kamerę i robiący użytek z integracji ze sztuczną inteligencją Gemini.

Poza lepszym rozumieniem słów wypowiadanych przez użytkowników cała trójka ma też oferować wyższą jakość obrazu: rozdzielczość 2K i HDR. Organizacja DxOMARK przyznała im najwyższe noty pod względem jakości wideo w ich klasach. Do tego cechują je bardzo szerokie kąty widzenia: 152 stopnie w przypadku kamer Nest Cam i 166 stopni, jeśli chodzi o Doorbell.

Firma Google chwali się także lepszym działaniem przy słabym oświetleniu, inteligentnymi powiadomieniami (w stylu „pies wyskoczył poza kojec”), przeszukiwalną historią (typu „co się stało z wazą w salonie?”) czy klipami podsumowującymi godziny nagrań wideo.

Od lewej: Nest Cam Outdoor, Nest Doorbell i Nest Cam Indoor (źródło: Google)

Ceny nowych urządzeń przedstawiają się następująco:

Google Home Speaker – 100 dolarów (równowartość ~365 złotych),

Nest Cam Indoor (3. generacji) – 100 dolarów (~365 złotych),

Nest Cam Outdoor (2. generacji) – 150 dolarów (~545 złotych),

Nest Doorbell (3. generacji) – 180 dolarów (~655 złotych).

Nic nie wiadomo na temat ewentualnej premiery tych urządzeń w Polsce.

Za najlepsze funkcje trzeba dodatkowo zapłacić – oto Google Home Premium

Możliwości ekosystemu Gemini for Home są olbrzymie, ale za część funkcji będzie trzeba dodatkowo zapłacić. Do oferty wprowadzona została subskrypcja Google Home Premium, obejmująca wszystkie kompatybilne urządzenia i zastępująca Nest Aware. Przygotowano dwa warianty:

Standard za 10 dolarów (~36 złotych) miesięcznie lub 100 dolarów (~365 złotych) rocznie – oferuje m.in. Gemini Live, automatyzację Ask Home, 30-dniową historię nagrań wideo i inteligentne alerty z kamer,

Advanced za 20 dolarów (~73 złote) miesięcznie lub 200 dolarów (~725 złotych) rocznie – dokłada m.in. inteligentne opisy zdarzeń i podsumowania Home Brief oraz przeszukiwalną historię nagrań wideo.

Subskrypcja Google Home Premium będzie również częścią pakietów Google AI Pro oraz Google AI Ultra. W tym pierwszym przypadku abonenci otrzymają plan Standard, w drugim zaś Advanced. Na razie nic jednak nie wskazuje na to, by subskrypcja miała być dostępna w Polsce.