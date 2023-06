Jeśli kupisz jeden z tych smartfonów, Samsung da Ci słuchawki za darmo

Jeżeli planujecie zakup nowego smartfona i celujecie w średnią półkę cenową, to warto wziąć pod uwagę Samsunga Galaxy A54 5G albo Galaxy A34 5G. Dzięki promocji przygotowanej przez producenta, po zakupie tych modeli smartfonów można za darmo otrzymać słuchawki Galaxy Buds 2. Jakie są warunki tej oferty?

Smartfony Samsung objęte promocją

Promocją przygotowaną przez Samsunga zostały objęte dwa modele smartfonów. Warto przypomnieć krótko, co każdy z nich oferuje swoim użytkownikom. Zacznijmy od Samsunga Galaxy A54 5G.

Producent wyposażył ten smartfon w 6,4 calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu na poziomie 120 Hz. Pod maską znalazł się tutaj Exynos 1380, który współpracuje z 8 GB RAM oraz 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

W tym modelu warto także zwrócić uwagę na konfigurację aparatów, która składa się z 50 Mpix sensora głównego z OIS, ultraszerokokątnego obiektywu połączonego z 12 Mpix matrycą oraz 5 Mpix aparatu do zdjęć makro. Za dostarczanie energii do podzespołów w Galaxy A54 5G odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh.

W tym momencie wersja z 128 GB wbudowanej pamięci w oficjalnym sklepie producenta kosztuje 2199 złotych, a za 256 GB trzeba zapłacić 2649 złotych. Jeśli jesteście zainteresowani, jak ten model sprawdza się w codziennym użytkowaniu, to odsyłam Was do recenzji Samsunga Galaxy A54 5G na łamach Tabletowo.

Galaxy A54 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Drugim modelem objętym promocją jest Galaxy A34 5G. Tutaj znajdziemy 6,6 calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i 120 Hz częstotliwości odświeżania ekranu. Procesor zastosowany w tym urządzeniu to MediaTek Dimensity 1080. Na pokładzie znalazło się również 6 GB RAM i 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Ponadto Galaxy A34 5G oferuje 48 Mpix aparat główny, wspierany przez 8 Mpix sensor połączony z ultraszerokokątnym obiektywem i 5 Mpix aparat makro. Podobnie jak w wyżej opisanym modelu, producent zdecydował się tutaj na 5000 mAh akumulator. Obecnie cena smartfona w zależności od wersji pamięciowej wynosi w oficjalnym sklepie internetowym producenta 1899 złotych (128 GB) lub 2149 złotych (256 GB).

Galaxy A34 5G (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Podobnie jak w przypadku poprzedniego smartfona, wszystkich zainteresowanych tym, jak na co dzień spisuje się ten sprzęt, również odsyłam do recenzji Samsunga Galaxy A34 5G na Tabletowo.pl.

Kup smartfon i odbierz słuchawki za darmo

Samsung wystartował w naszym kraju z promocją o nazwie ECOSYSTEM, dzięki której przy zakupie smartfona Galaxy A54 5G lub Galaxy A34 5G klienci mogą otrzymać Galaxy Buds 2 w kolorze czarnym w prezencie. Warto wspomnieć, że obecnie ten model słuchawek w sklepie producenta kosztuje 549 złotych. Co zrobić, że wziąć udział w promocji?

Galaxy Buds 2 można odebrać za darmo pod warunkiem, że do 18 czerwca kupicie jeden z dwóch ww. smartfonów w sklepach, które są partnerami handlowymi Samsunga i biorą udział w tej promocji. Wśród takich sklepów znalazły się m.in. RTV EURO AGD, oleole.pl, Media Expert, Media Markt, NEONET i x-kom.

Po zakupie urządzenia należy zalogować się lub założyć konto w aplikacji Samsung Members. Później wystarczy już tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy do 1 lipca 2023 roku. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia słuchawki zostaną wysłane w ciągu maksymalnie 21 dni roboczych na adres wskazany w formularzu.