Play przekazał zaskakującą informację. Jako pierwszy operator w Polsce uruchomił najbardziej zaawansowaną technologię, podczas gdy wydawało się, że nie nastąpi to w najbliższej przyszłości.

Play uruchomił 5G Standalone (5G SA) jako pierwszy operator w Polsce

Jeszcze kilka dni temu Piotr Jaworski, członek zarządu Orange Polska ds. Sieci i Technologii, stwierdził podczas Orange Open Tech w Paryżu, że potrzebny jest powód, aby Orange udostępnił komercyjnie dostępne 5G Standalone w Polsce, a ponadto ważne jest zakończenie procesu certyfikacji dla najpopularniejszych smartfonów.

W związku z tym wydawało się, że sieć 5G SA nie będzie dostępna w kraju nad Wisłą w najbliższym czasie, a na pewno nie w 2026 roku. Tymczasem, zaledwie kilka dni później, podczas konferencji w Warszawie Play ogłosił, że uruchomił 5G Standalone w Polsce.

Sieć 5G SA Play działa aktualnie w trzech miastach:

Białystok,

Łódź,

Warszawa.

Już w 2027 roku Play zamierza uruchomić technologię 5G Standalone na wszystkich stacjach bazowych, działających w paśmie C, a ponadto wszystkie nowo uruchamiane nadajniki, pracujące na tej częstotliwości, również mają od razu obsługiwać 5G SA.

Tutaj warto przypomnieć, że 5G Play w paśmie C funkcjonuje w zakresie od 3500 do 3600 MHz (3,5-3,6 GHz) i Play rozpoczął testy 5G SA już w 2025 roku (w Białymstoku).

Operator podaje, że obecnie 5G SA obsługuje blisko 100 modeli urządzeń popularnych producentów, takich jak Samsung, Motorola i Honor, a w trakcie testów są Xiaomi, Lenovo, Realme, Hammer i Huawei.

Play przedstawił też strategię rozwoju 5G SA w Polsce

Play informuje, że 5G SA to docelowa architektura sieci 5G, jednak potrzeba czasu, aby dotrzeć do tego etapu. Zapewni ona większą stabilność działania sieci i lepszą jakość połączenia w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz zmniejszy opóźnienia (nawet do 1 ms) i ryzyko przeciążeń podczas wydarzeń masowych. Umożliwi również udostępnienie nowych rozwiązań, takich jak na przykład network slicing, czyli tworzenie wydzielonych sieci o określonych parametrach, dostosowanych do konkretnych zastosowań – przykładowo dla przedsiębiorstw.

Podczas dzisiejszej konferencji w Warszawie operator przedstawił plan rozwoju sieci 5G Standalone dla biznesu. Już w 2027 roku zamierza udostępnić pierwsze wydzielone segmenty sieci z gwarancją jakości (SLA) i uruchomić prywatne sieci u pierwszych klientów, a także zrealizować wdrożenia związane z IoT, RedCap i rozwiązaniami dla służb.

W latach 2028-2029 z kolei planowane są pakiety usług dla branż priorytetowych, API sieciowe w standardach CAMARA i NEF oraz wykrywanie obiektów (ISAC). Następnie, w 2030 i 2031 roku, na liście znajdują się sieć jako usługa (Network-as-a-Service), sztuczna inteligencja w sieci radiowej (AI-RAN) i łączność satelitarna.