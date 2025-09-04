Play chce uruchomić 5G Standalone

Choć od udostępnienia sieci piątej generacji w Polsce minęło już ponad 5 lat (jako pierwszy 5G uruchomił na szeroką skalę Plus), to operatorzy wciąż nie wdrożyli technologii 5G SA. Play jednak już się do tego przymierza.

Play już testuje 5G SA w Polsce

Play ogłosił zawarcie porozumienia z firmą Ericsson, które – jak twierdzi – umożliwi dalszy rozwój jednej z najnowocześniejszych i obecnie największej sieci komórkowej w Polsce, którą wykorzystuje operator. Wspólne wysiłki mają przełożyć się na zwiększenie energooszczędności infrastruktury i spełnienie „najwyższych standardów łączności”.

W ramach partnerstwa Play i Ericsson będą również rozwijać technologię 5G Standalone. Firmy już rozpoczęły i zamierzają kontynuować testy sieci 5G SA w Białymstoku. Jak twierdzi operator, to rozwiązanie przeznaczone dla samorządów i przedsiębiorstw, które chcą rozwijać koncepcje „smart city” czy prywatne sieci kampusowe.

Michał Ziółkowski z Play i Marcin Sugak z Ericssona (źródło: Biuro prasowe Play)

Ponadto Play i Ericsson zamierzają kontynuować wspólne działania w centrach badawczo-rozwojowych Ericsson w Łodzi i Krakowie, dotyczące efektywności w zakresie wykorzystania częstotliwości oraz rozwiązań energooszczędnych. Z doświadczenia Ericssona wynika bowiem, że 5G może być katalizatorem redukcji emisji dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu łączności do zwiększenia produktywności i wydajności operacyjnej w różnych branżach i usługach publicznych.

Dzięki podpisanemu właśnie partnerstwu jakość usług mobilnych wzrośnie, co pomoże Polsce stać się regionalnym liderem cyfryzacji, z technologią 5G jako motorem napędowym. Martin Mellor, szef firmy Ericsson w Polsce

źródło: Biuro prasowe Play

Jaką część infrastruktury Play stanowi sprzęt Ericssona?

W raporcie za pierwszą połowę 2025 roku Play przekazał, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku uruchomił 283 nowe stacje bazowe i na koniec czerwca 2025 roku miał 12709 nadajników.

Przy okazji ogłoszenia nawiązania porozumienia z Ericssonem poinformował zaś, że już niemal połowa – prawie sześć tysięcy – stacji bazowych wykorzystuje sprzęt szwedzkiej firmy. Pozostała część zbudowana jest w oparciu o rozwiązania Huawei.

Na koniec warto jeszcze przypomnieć, że współpraca Play i Ericssona w zakresie rozwoju sieci trwa od 2018 roku.