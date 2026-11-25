Już za kilka dni na rachunki za prąd w części polskich gospodarstw domowych powróci jedna z opłat. Jest jednak też dobra wiadomość.

Powraca opłata abonamentowa na rachunkach za prąd – nowe stawki obowiązują już od grudnia 2026 roku

Na rachunek za prąd w taryfach regulowanych powraca opłata abonamentowa. Podkreślę, iż zmiana ta nie dotyczy odbiorców korzystających z ofert wolnorynkowych. Warto wspomnieć, że do września 2026 roku opłatę tę konsumentom naliczali dystrybutorzy, jednak od grudnia 2026 roku zajmą się tym sprzedawcy.

W październiku i listopadzie 2026 roku była ona pomijana na rachunkach ze względu na nowe rozporządzenie Ministra Energii i konieczność złożenia wniosków taryfowych przez sprzedawców energii. Według rządzących zmiana ta sprawi, że opłata abonamentowa będzie bardziej neutralna dla odbiorców energii.

Opłata abonamentowa nie tylko jednak powraca na rachunki za prąd – stawki będą wyższe niż do tej pory, a wzrost szczególnie dotknie prosumentów. Dla przeciętnego odbiorcy opłata wyniesie od 4,74 złotych netto miesięcznie (w Tauronie) do 5,32 złotych miesięcznie (w Enerdze). Jak wspomina portal WysokieNapiecie.pl, wcześniejsza opłata abonamentowa wynosiła od 32 groszy miesięcznie (w Enei przy odczytach raz w roku) do 4,56 złotych miesięcznie (w Tauronie przy odczytach co miesiąc).

Zmiany najbardziej mogą odczuć prosumenci, gdyż w niektórych przypadkach zapłacą o 50% wyższą opłatę abonamentową – do 7,98 złotych miesięcznie w Enerdze, i to bez względu na zastosowany system rozliczeń nadwyżek energii z fotowoltaiki. Wszystko dlatego, że zgodnie z rozporządzeniem stawki tych opłat mogą być różnicowane ze względu na wolumen zużycia rocznego lub okres rozliczeniowy lub charakter odbioru, związany w szczególności z częstotliwością i regularnością korzystania z punktu poboru, okresowością lub okazjonalnością poboru energii elektrycznej oraz sposobem wykorzystania obiektu, jeżeli cechy te mają wpływ na koszty stałe związane z obsługą danego punktu poboru.

Zmiana taryf została już zatwierdzona dla wszystkich sprzedawców (PGE, Tauron, Enea i Energa) przez Renatę Mroczek – prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Dobra wiadomość dla Polaków – opłata mocowa bez zmian w 2027 roku

Z kolei opłata mocowa w 2027 roku pozostanie bez zmian względem 2026 roku dla odbiorców ryczałtowych w gospodarstwach domowych. Jej wysokość nadal zależna jest od rocznego zużycia prądu w poprzednim roku – im więcej prądu spożytkuje gospodarstwo, tym większa stawka będzie je obowiązywała. Niezmieniony cennik prezentuje się następująco:

4,29 złotych miesięcznie przy rocznym zużyciu poniżej 500 kWh,

10,31 złotych miesięcznie przy rocznym zużyciu od 500 do 1200 kWh,

17,18 złotych miesięcznie przy rocznym zużyciu od 1200 kWh do 2800 kWh,

24,05 złotych miesięcznie przy rocznym zużyciu powyżej 2800 kWh.

Zmiany w stawkach opłaty mocowej obejmą natomiast odbiorców biznesowych i przemysłowych. Jak zaznacza URE, po raz pierwszy w historii funkcjonowania tej opłaty dla obiorców innych niż ryczałtowi ustalono podział na poszczególne kwartały. W praktyce oznacza to, że stawki opłaty mocowej będą różne w zależności od części roku. Nowo skalkulowane stawki wyniosą:

0,1925 złotych za kWh w 1. kwartale (spadek o 12,3%),

0,2141 złotych za kWh w 2. kwartale (spadek o 2,4%),

0,1984 złotych za kWh w 3. kwartale (spadek o 9,6%),

0,1950 złotych za kWh w 4. kwartale (spadek o 11,1%).

Warto dodać, że taryfy za prąd na 2027 rok nie zostały jeszcze zatwierdzone przez URE.

URE ma ważną wiadomość dla właścicieli OZE

Prezes URE opublikowała też informację w sprawie wysokości stawki za odnawialne źródła energii na nadchodzący rok. W 2027 roku stawka opłaty OZE wyniesie 6,40 złotych za megawatogodzinę.