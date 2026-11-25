The Associated Press donosi, że amerykański sąd uznał Huawei za winnego udziału w spisku, który miał na celu wykradzenie tajemnic handlowych i oszukiwanie banków. Równocześnie firma została oczyszczona z najpoważniejszego zarzutu.

Amerykański sąd stwierdził, że Huawei brał udział w spisku

W maju 2019 roku Huawei został wpisany na tzw. czarną listę, wskutek czego stracił możliwość oferowania (oficjalnie) Usług Mobilnych Google (GMS) na swoich urządzeniach z Androidem, a ponadto musiał uzyskiwać specjalne pozwolenia na handel z amerykańskimi firmami oraz kupowanie produktów, przy produkcji których wykorzystano amerykańską technologię.

I choć był to ogromny cios dla chińskiego giganta, to ostatecznie – można powiedzieć, że – wyszedł obronną ręką z tej sytuacji, co pokazują m.in. zaprezentowane 24 listopada 2026 roku smartfony Huawei Mate X8 i Huawei Mate 90 Air, a także smartwatch Huawei Watch Air i składany laptop Huawei MateBook Fold S.

Już długo nie było słychać ech amerykańskich sankcji. Aż do dziś, ponieważ The Associated Press donosi, że ława przysięgłych w amerykańskim sądzie wydała werdykt, zgodnie z którym Huawei został uznany za winnego udziału w spisku, mającym na celu m.in. kradzież tajemnic handlowych – wśród poszkodowanych mieli znaleźć się m.in. Cisco Systems, Motorola Solutions, T-Mobile, Quintel USA i Fujitsu.

Ponadto oskarżono firmę o prowadzenie działalności w krajach, które są objęte sankcjami USA (w tym Iranie i Korei Północnej) oraz składanie fałszywych oświadczeń przed amerykańskimi urzędnikami i bankami w celu ukrycia działań niezgodnych z prawem.

Huawei może zapłacić nawet „miliardy dolarów” kar za łamanie amerykańskiego prawa

Łącznie amerykański sąd uznał Huawei za winnego 10 z 12 postawionych zarzutów. Ława przysięgłych uniewinniła bowiem chińskiego giganta od najpoważniejszego zarzutu – udziału w spisku, polegającym na wymuszeniach.

Mimo to, jak podaje The Associated Press, na Huawei mogą zostać nałożone kary w łącznej wysokości „miliardów dolarów”. Ostateczny wyrok zostanie wydany jednak dopiero we wrześniu 2026 roku.

Huawei natomiast twierdzi, że stworzono fałszywą narrację o spisku, którego nigdy nie było, wykorzystując odosobnione przypadki nieprawidłowości, jakich miało dopuścić się jedynie kilku spośród ponad 200000 wszystkich pracowników, a wiele przywoływanych spraw zostało już załatwionych. Firma zamierza złożyć odwołanie.