Janusz Cieszyński, który piastował stanowisko ministra cyfryzacji w czasach, w których rządziło Prawo i Sprawiedliwość, stworzył lepszą wersję aplikacji mObywatel. I zachęca innych, żeby zaprojektowali jeszcze lepszą wizję.

Były minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, zaprasza do udziału w mObywatel Challenge

Aplikacja mObywatel została udostępniona w październiku 2017 roku, czyli za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mimo zmiany władzy w 2023 roku, program nieustannie jest rozwijany, na dodatek coraz bardziej dynamicznie. Na przykład ostatnio udostępniono wersję 4.93.0, która przyniosła nowy ekran logowania i sekcję „Co nowego” w mObywatelu, a ponadto trwają testy europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, który ma być zintegrowany z rządową aplikacją.

Były minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, wraz z Marcinem Horałą zorganizowali jednak mObywatel Challenge, czyli wyzwanie, w ramach którego mają powstać lepsze wersje aplikacji mObywatel. Sam Cieszyński już taką stworzył i zachęca innych, żeby zaprojektowali jeszcze lepszą.

W wyzwaniu mogą wziąć udział osoby prywatne, zespoły, uczniowie, studenci, firmy, organizacje społeczne i nie tylko. Wystarczy, że stworzą klikalny prototyp, w którym da się przejść przez ekrany i sprawy – same grafiki, szkice czy film nie wystarczą. Ponadto musi on działać bez logowania – trzeba udostępnić link do Figmy, Framera, własnej strony lub aplikacji w przeglądarce.

Wymagane jest również opisanie, jaki problem rozwiązuje zaprojektowany prototyp i do kogo jest skierowany dany pomysł. Nie trzeba bowiem tworzyć całej aplikacji od A do Z (choć oczywiście można to zrobić) – można skupić się jedynie na konkretnej kwestii. Na stronie wyzwania wymienionych jest kilka obszarów, godnych uwagi. Wspomniano na niej także, że mile będzie widziane wykorzystanie polskich modeli i technologii (nie jest to jednak wymóg konieczny).

mObywatel Challenge wkrótce się skończy – wybranych zostanie 10 najlepszych koncepcji

Zgłoszenia można wysyłać tylko do 30 listopada 2026 roku poprzez stronę mobywatel.ai. Następnie zostaną one poddane ocenie, a autorzy 10 najlepszych koncepcji dostaną możliwość zaprezentowania ich w Sejmie. Niewykluczone, że ekipa rządząca weźmie je pod uwagę i wdroży zaproponowane rozwiązania, więc można mieć realny wpływ na rozwój tego programu.

Na koniec należy zaznaczyć, że jest to inicjatywa Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, składającego się z byłych członków Prawa i Sprawiedliwości, a nie aktualnego rządu.