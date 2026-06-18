Telewizja w Play zyskuje nowe moce. Będzie wygodniej

Telewizja Play Now doczekała się przydatnych zmian. Pierwsza z nowości dotyczy nagrywania, a druga związana jest z logowaniem. W założeniach ma być szybciej, wygodniej i bardziej intuicyjnie.

Ulepszone nagrywanie w Play Now

Użytkownicy Play Now zyskali możliwość nagrywania serii, czyli automatyczne nagrywanie kolejnych odcinków wybranego programu lub serialu, bez konieczności każdorazowego ustawiania nagrania. Funkcja może być wybawieniem dla zapominalskich, którym zdarza się nie zawsze pamiętać o emisji ulubionego programu.

Zaletą jest z pewnością to, że korzystanie z nowości jest banalnie proste. Wystarczy wybrać progam i aktywować nagrywanie serii. Od tej chwili kolejne odcinki będą zapisywane automatycznie – aż do momentu, w którym użytkownik zdecyduje się wyłączyć funkcję.

Play dodaje, że postanowił też uprościć zarządzanie nagraniami – teraz ma być po prostu wygodniej. W tym celu wprowadzono nową zakładkę Nagrania, która dostępna jest z poziomu ekranu głównego i pozwala łatwiej odnaleźć zapisane materiały.

Natomiast nagrania zostały uporządkowane w ramach trzech sekcji – pojedyncze nagrania, serie oraz zaplanowane nagrania. Poruszanie się po bibliotece zarejestrowanych materiałów powinno być więc szybsze.

fot. Play

Zmiany w logowaniu do Play Now

Fioletowy operator wprowadził jeszcze zmiany w procesie logowania, aby dostęp do serwisu był szybszy i wygodniejszy. Teraz – zamiast linku autoryzacyjnego – użytkownicy otrzymują jednorazowy kod PIN w wiadomości SMS.

W celu zalogowania należy więc:

W oknie logowania podać numer usługi TV, numer telefonu w Play albo – jeśli użytkownik korzysta z usług multimedialnych – numer klienta. Poczekać na SMS z kodem PIN. Wprowadzić otrzymany kod.

Tak, to już wszystko. Warto dodać, że kod ważny jest przez 2 minuty, więc chyba każdy powinien zdążyć z jego wpisaniem. Nowość wprowadzana jest stopniowo – obecnie opisana forma logowania dostępna jest na playnow.pl, urządzeniach z mobilnych z Androidem oraz Android TV. Natomiast na pozostałych platformach ma pojawić się w tym roku.

Wypada wspomnieć, że niedawno pojawiła się nowa usługa w Play, dzięki której mamy śmiać się od rana do nocy. Dowiedzieliśmy się także, że Play chce udostępnić swoją infrastrukturę innym operatorom.