Play chce udostępnić swoją infrastrukturę innym operatorom

Fioletowy operator ma za sobą trudne prace modernizacyjne. Unowocześniona infrastruktura to nie tylko korzyść dla użytkowników sieci Play, ale przede wszystkim as w rękawie wobec innych operatorów.

Play ciężko pracował po to, żebyś miał w tym miejscu internet, ale nie tylko dlatego

Są takie miejsca na mapie Polski, gdzie dostęp do internetu jest utrudniony. I wcale nie mam tutaj na myśli wsi, lasów czy terenów górskich, a centra dużych miast. Jednym z takich miejsc, gdzie w zasięgu są tzw. białe plamy, jest Tunel Średnicowy, czyli podziemny tunel kolejowy o długości ponad 2,3 kilometra. Obiekt ten łączy trzy główne dworce w stolicy, takie jak Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna oraz Warszawa Zachodnia. Warto wspomnieć, że wewnątrz tunelu znajdują się zarówno tory dla linii dalekobieżnej, jak i podmiejskiej.

Trzeba podkreślić, że jest to niezwykle istotny obiekt na mapie polskiej kolei. Do niedawna jednak podróż tunelem wiązała się z utratą sygnału internetu – to jednak wreszcie ma się zmienić. Play pochwalił się przeprowadzeniem zaawansowanej modernizacji infrastruktury w celu zapewnienia pasażerom łączności i dostępu do usług telekomunikacyjnych.

źródło: Play

Zgodnie z informacją przekazaną przez operatora, instalacja jest już w pełni gotowa do eksploatacji. Co więcej, Play deklaruje, że w przyszłości infrastruktura będzie też gotowa do udostępnienia jej innym operatorom. Na ten moment uruchomiono pasma LTE 900, 1800 i GSM 900. W nadchodzących tygodniach planowana jest dalsza rozbudowa, aby udostępnić również pasma LTE 2100, 800 oraz 700.

Modernizacja infrastruktury Play w Tunelu Średnicowym w Warszawie – to była trudna operacja

Fioletowy operator podkreśla, że przez wzgląd na specyfikę warszawskiego obiektu każdy etap prac był wymagający. Przede wszystkim modernizacja musiała być realizowana wyłącznie nocą i w ekspresowym tempie. Prace w obrębie tunelu oferującego ruch podmiejski trwały łącznie 5 nocy, natomiast w przypadku ruchu dalekobieżnego – 7 nocy.

Modernizacja obejmowała przebudowę dotychczasowej instalacji, podczas której wykorzystano prawie 1,8 kilometra przewodów. Wykonano również ponad 1,8 tysiąca otworów w ścianach i stropach tuneli.

Michał Ziółkowski – członek zarządu i dyrektor ds. technologii Play – podkreślił, że to był jeden z najbardziej wymagających projektów infrastrukturalnych, jakie realizował Play. Za wykonanie prac odpowiadała firma Remer z Grupy Ceellnex.

Warto przypomnieć, że operator nieustannie stawia i uruchamia kolejne nadajniki w całej Polsce. Na koniec 2025 roku Play posiadał 13175 stacji bazowych, a od początku 2026 roku Play włączyło ponad 200 kolejnych nadajników.