logo sieci play
źródło: Biuro prasowe Play
Internet

Play chce udostępnić swoją infrastrukturę innym operatorom

Natalia Kania-Kuc·
Strona główna
Internet
Play chce udostępnić swoją infrastrukturę innym operatorom

Fioletowy operator ma za sobą trudne prace modernizacyjne. Unowocześniona infrastruktura to nie tylko korzyść dla użytkowników sieci Play, ale przede wszystkim as w rękawie wobec innych operatorów.

Play ciężko pracował po to, żebyś miał w tym miejscu internet, ale nie tylko dlatego

Są takie miejsca na mapie Polski, gdzie dostęp do internetu jest utrudniony. I wcale nie mam tutaj na myśli wsi, lasów czy terenów górskich, a centra dużych miast. Jednym z takich miejsc, gdzie w zasięgu są tzw. białe plamy, jest Tunel Średnicowy, czyli podziemny tunel kolejowy o długości ponad 2,3 kilometra. Obiekt ten łączy trzy główne dworce w stolicy, takie jak Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna oraz Warszawa Zachodnia. Warto wspomnieć, że wewnątrz tunelu znajdują się zarówno tory dla linii dalekobieżnej, jak i podmiejskiej.

Trzeba podkreślić, że jest to niezwykle istotny obiekt na mapie polskiej kolei. Do niedawna jednak podróż tunelem wiązała się z utratą sygnału internetu – to jednak wreszcie ma się zmienić. Play pochwalił się przeprowadzeniem zaawansowanej modernizacji infrastruktury w celu zapewnienia pasażerom łączności i dostępu do usług telekomunikacyjnych.

źródło: Play

Zgodnie z informacją przekazaną przez operatora, instalacja jest już w pełni gotowa do eksploatacji. Co więcej, Play deklaruje, że w przyszłości infrastruktura będzie też gotowa do udostępnienia jej innym operatorom. Na ten moment uruchomiono pasma LTE 900, 1800 i GSM 900. W nadchodzących tygodniach planowana jest dalsza rozbudowa, aby udostępnić również pasma LTE 2100, 800 oraz 700.

Modernizacja infrastruktury Play w Tunelu Średnicowym w Warszawie – to była trudna operacja

Fioletowy operator podkreśla, że przez wzgląd na specyfikę warszawskiego obiektu każdy etap prac był wymagający. Przede wszystkim modernizacja musiała być realizowana wyłącznie nocą i w ekspresowym tempie. Prace w obrębie tunelu oferującego ruch podmiejski trwały łącznie 5 nocy, natomiast w przypadku ruchu dalekobieżnego – 7 nocy.

Modernizacja obejmowała przebudowę dotychczasowej instalacji, podczas której wykorzystano prawie 1,8 kilometra przewodów. Wykonano również ponad 1,8 tysiąca otworów w ścianach i stropach tuneli.

Play uruchomiło internet w Tunelu Średnicowym w Warszawie
Tunel Średnicowy w Warszawie (źródło: Play)
Play uruchomiło internet w Tunelu Średnicowym w Warszawie
Tunel Średnicowy w Warszawie (źródło: Play)

Michał Ziółkowski – członek zarządu i dyrektor ds. technologii Play – podkreślił, że to był jeden z najbardziej wymagających projektów infrastrukturalnych, jakie realizował Play. Za wykonanie prac odpowiadała firma Remer z Grupy Ceellnex.

Warto przypomnieć, że operator nieustannie stawia i uruchamia kolejne nadajniki w całej Polsce. Na koniec 2025 roku Play posiadał 13175 stacji bazowych, a od początku 2026 roku Play włączyło ponad 200 kolejnych nadajników.

Zobacz również

Obserwuj nas