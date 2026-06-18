Nowe słuchawki Sennheiser to połączenie wygody i głębokiego brzmienia

Wkrótce na polskim rynku pojawią się nowe otwarte słuchawki Sennheiser. Producent twierdzi, że mają charakteryzować się głębokim brzmieniem, basem i wysokim komfortem użytkowania.

Otwarte słuchawki TWS Sennheiser – wygoda, świetne brzmienie i co jeszcze?

Sennheiser prezentuje nowe otwarte słuchawki Accentum Clip, które mają być zupełnie nowym punktem odniesienia pod względem jakości dźwięku w dziedzinie otwartych słuchawek TWS. Jak podkreśla producent, to sprzęt łączący imponujący bas, nowoczesne funkcje łączności bezprzewodowych wraz z trybem świadomości otoczenia i komfortowym użytkowaniem.

Pojedyncza słuchawka Accentum Clip waży około 6,8 g, a konstrukcja obejmuje elastyczny, silikonowy pałąk, którego zadaniem jest utrzymywanie słuchawki w optymalnej pozycji. Producent deklaruje, że sprzęt ten może dostosować się stabilnie do każdego ucha i sprawdzić się zarówno podczas zwykłych codziennych czynności, jak i przy realizacji intensywnych treningów. Co ważne, słuchawki spełniają wymogi certyfikatu IP54, dzięki czemu są odporne na kurz i pot.

Accentum Clip (źródło: Sennheiser)

Warto wspomnieć, że na powierzchni słuchawek ulokowane zostały łatwe do wyczucia palcem panele dotykowe, służące do sterowania głośnością, połączeniami oraz odtwarzaniem muzyki.

Całość sprzętu zwieńcza kompaktowe etui ładujące, które – zgodnie z deklaracją producenta – mają zapewnić trzy dodatkowe pełne naładowania. Dzięki temu Accentum Clip mogą pracować łącznie do 36 godzin. Ponadto etui obsługuje szybkie, 10-minutowe ładowanie poprzez USB typu C, co wydłuża czas pracy słuchawek o kolejne 2 godziny odtwarzania.

Accentum Clip (źródło: Sennheiser)

Warto dodać, iż Accentum Clip obsługują kodeki, takie jak SBC i AAC. Użytkownicy kompatybilnych urządzeń mogą też skorzystać z kodeka LDAC, za pomocą którego możliwe jest transmitowanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości. Z kolei za pomocą aplikacji Sennheiser Smart Control Plus użytkownicy dostosują brzmienie do swoich potrzeb dzięki korektorowi EQ, funkcji Sound Check i wielu innych narzędzi. Aha, i fajnie, że jest też Google Fast Pair.

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Jak podkreśla Friederike Menking – Product Manager Accentum Clip – nowe słuchawki Sennheiser mają podnieść standard jakości dźwięku w kategorii otwartych słuchawek dousznych, które dotychczas często wymagały kompromisów akustycznych. Ponadto Menking twierdzi, że najnowszy model ma sprawdzić się w wielu warunkach, bez względu na to czy skupiasz się na pracy, realizujesz własne pasje, czy płynnie przechodzisz między różnymi aktywnościami.

Nowe otwarte słuchawki Sennheiser Accentum Clip – dostępność i cena

Sennheiser Accentum Clip oficjalnie zadebiutują na polskim rynku w połowie lipca 2026 roku. Przyszli użytkownicy będą mogli wybierać pomiędzy dwoma wariantami kolorystycznymi – Black i Cream. Cena katalogowa słuchawek otwartych Accentum Clip została ustalona na 769 złotych.