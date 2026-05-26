Szukasz powodu do śmiechu? Play Ci go da (a nawet dwa)

Play dołącza do listy swoich usług kolejną nowość. Tym razem jest to nowy pakiet zawierający treści na żądanie, które przypadną do gustu osobom, które kochają humor.

Nowa usługa w Play – będziesz śmiać się od rana do nocy

Do oferty Play dołącza nowy pakiet rozrywkowy. Kabaret Go to biblioteka treści na żądanie, w której znajdziesz przede wszystkim klasykę polskiej sceny kabaretowej. Jeśli więc jesteś fanem kultowych skeczów przedstawianych m.in. przez Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Smile czy Grupę MoCarta fioletowy operator ma dla Ciebie coś specjalnego.

Jak deklaruje Play, w bibliotece znajdziesz zarówno te starsze, znane niemal wszystkim Polakom występy, jak i nowsze materiały. Możesz wybrać sam, który skecz czy występ chcesz zobaczyć w danym momencie. Co najważniejsze, całość możesz odtwarzać bez reklam czy innych przerywników.

Na początek użytkownik otrzymuje paczkę obejmującą ponad 50 godzin wyselekcjonowanych programów. Play podkreśla jednak, że to dopiero początek, gdyż biblioteka ma być sukcesywnie odświeżana i uzupełniana o nowsze produkcje. Dzięki temu widzowie nie tylko będą mieli do czego wracać, ale i odkrywać kolejne, nowsze występy. Jak wspomina portal Wirtualne Media, za materiały w Kabaret Go odpowiada spółka Idea Ventures.

Kabaret Go dołącza do oferty Play (źródło: Play)

Kabaret Go w Play – w jaki sposób skorzystać z usługi i jaka jest jej cena?

Dostęp do biblioteki Kabaret Go w Play nie jest darmowy. Subskrypcję możesz dokupić do obecnie posiadanego pakietu telewizyjnego, a aktywować możesz ją za 15 złotych miesięcznie lub za 15 punktów w Telewizji Nowej Generacji.

Miesięczna opłata za telewizję w Play startuje od 40 złotych za miesiąc (z rabatami 5 złotych/miesięcznie za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 złotych miesięcznie za zgody marketingowe) dla osób nie będących klientami usług komórkowych Play lub od 30 złotych za miesiąc dla klientów usług komórkowych Play. Dodatkowo obowiązuje jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 20 złotych. Okres trwania umowy wynosi 24 miesiące.

Warto wspomnieć, że Play oferuje też Telewizję nawet przez 6 miesięcy za 0 złotych (po rabatach) dla klientów ofert komórkowych.