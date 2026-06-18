Disney+ traci funkcje w Europie. Masz dwa powody mniej, by płacić

Oferta serwisu Disney+ w Polsce właśnie stała się nieco mniej atrakcyjna. Cena nie uległa zmianie, ale pakiet korzyści, jakie użytkownicy otrzymują w zamian za wydawanie niemałych pieniędzy, został zubożony.

Disney+ bez Dolby Vision w Europie

W lutym 2026 roku informowaliśmy, że serwis Disney+ wycofał obsługę Dolby Vision w kilku europejskich krajach, wśród których znajdowała się również Polska. Miesiąc później format ten, poprawiający kontrast i intensywność kolorów, został przywrócony i wydawało się, że problemy dobiegły końca. Okazuje się jednak, że nic bardziej mylnego, bo… znów go nie ma.

W wyniku trwającego sporu patentowego pomiędzy InterDigital a Disney+, ten drugi ponownie wycofał obsługę formatu Dolby Vision w krajach europejskich. Treści w takiej jakości nie są obecnie dostępne także w Polsce, podobnie jak materiały 3D. Wzmianka na ten temat zniknęła również ze strony pomocy.

Z tej ostatniej dowiadujemy się, że jedynymi ulepszeniami, na jakie mogą liczyć użytkownicy opłacający abonament Disney+ Premium, są: rozdzielczość 4K oraz HDR10 (w wariancie standardowym, bez plusa). Atrakcyjność oferty zatem zmalała, czego nie można powiedzieć o cenie, która nadal wynosi 59,99 złotych miesięcznie lub 599,90 złotych rocznie.

Strona pomocy Disney+ nie zawiera już informacji o Dolby Vison (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Przypomnę tylko, że wyższa jakość obrazu to najważniejsza korzyść (poza dźwiękiem przestrzennym w formacie Dolby Atmos i możliwością równoczesnego oglądania na czterech, a nie dwóch urządzeniach) względem planu Disney+ Standard kosztującego 34,99 złotych miesięcznie lub 349,90 złotych rocznie.

Poszło o patenty

Usunięcie obsługi formatu Dolby Vision to bezpośredni efekt wyroku wydanego przez Jednolity Sąd Patentowy (UPC), według którego Disney naruszył patent InterDigital, obejmujący niektóre techniki kodowania wideo. Możliwe jest odwołanie, ale nawet jeśli amerykański gigant się na nie zdecyduje, to proces może ciągnąć się długimi miesiącami.

InterDigital oskarżył o naruszenie patentu także inne serwisy VOD. Może to oznaczać, że Dolby Vision zniknie również z konkurencyjnych platform, choć na przykład właścicielom Amazon Prime Video udało się w zeszłym tygodniu zawrzeć ugodę, dzięki czemu format ten pozostanie obecny w usłudze.