Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) Komisji Europejskiej przetestowała 173 urządzenia elektryczne i elektroniczne. Okazało się, że duża część z nich może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu.

W UE sprzedawane są niebezpieczne dla zdrowia i życia urządzenia elektryczne i elektroniczne

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej wzięła pod lupę łącznie 173 urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym:

107 niedrogich, powszechnie używanych urządzeń elektronicznych ze złączem USB lub panelem słonecznym (m.in. smartwatche, głośniki, latarki, lampy ogrodowe, wentylatory),

32 urządzenia kuchenne (m.in. elektryczne solniczki, gofrownice, miksery, tostery, wyciskarki do cytrusów),

22 urządzenia do pielęgnacji działa (m.in. golarki, lokówki, narzędzia do masażu, suszarki do włosów, trymery).

Podczas testów sprawdzano zawartość:

metali ciężkich (kadmu, ołowiu, rtęci i sześciowartościowego chromu),

bromowanych środków zmniejszających palność (PBB i PBDE),

plastyfikatorów (ftalanów: DEHP, BBP, DBP i DIBP).

W UE obowiązują bowiem ścisłe regulacje, mające na celu ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS). Analiza wykazała jednak, że w dużej części wzięte pod lupę urządzenia nie spełniają wymogów prawnych.

Najczęściej wykryto podwyższone poziomy kadmu i ołowiu w próbkach lutowniczych (82 próbki). Z kolei plastyfikatory wykryto w izolacji i/lub osłonach kabli USB, przewodów zasilających i wtyczek, szczególnie w miękkim PVC (51 próbek), a obecność bromowanych środków zmniejszających palność stwierdzono w twardych plastikowych częściach pięciu próbek. W trzech próbkach natomiast odnotowano sześciowartościowy chrom w metalowych śrubach i opalizujących elementach metalowych.

Wybrane do testów urządzenia pochodziły zarówno ze sklepów internetowych (69 próbek), jak i stacjonarnych (104 próbki), a ich średnia cena wyniosła 10 euro. Częściej niezgodne z przepisami były sprzęty kupione online – aż 49 z nich nie spełniło wymagań (podczas gdy w przypadku pochodzących ze sklepów stacjonarnych było to 37 próbek).

Urządzenia, które przetestowała Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej, pochodziły ze sklepów stacjonarnych i internetowych w Polsce oraz Belgii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Łotwie, Luksemburgu, Niderlandach, Norwegii, Portugalii, Słowenii i Szwecji.

Wykryto nie tylko niebezpieczne substancje. Zastrzeżeń było więcej

DG GROW sprawdziła nie tylko, czy w wybranych urządzeniach znajdują się niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje, ale też obecność wymaganych oznaczeń i dokumentacji. Także w tym przypadku okazało się, że często nie jest tak, jak powinno być.

W przypadku aż 41 produktów stwierdzono bowiem niezgodność z prawem UE, w tym brakujące, niewystarczająco widoczne lub nieczytelne oznakowanie CE albo oznakowanie, które można łatwo usunąć. Czasami brakowało również danych punktu kontaktowego w UE.

Podsumowując, aż 91 ze 173, czyli 53%, produktów nie przeszło pozytywnie testów. W związku z tym kilka z nich zarejestrowano na platformie Safety Guide, a ponadto podjęto inne działania, takie jak wydanie nakazu wycofania produktu z rynku czy całkowitego zakazu sprzedaży.

Wcale nie oznacza to jednak, że klienci w UE są już całkowicie bezpieczni. Z dużym prawdopodobieństwem w sklepach wciąż można znaleźć wiele produktów, których skład nie spełnia wymogów obowiązujących w UE. Także zabawek, gdyż DG GROW sprawdziła również popularne zabawki i w ich przypadku wyniki też wykazały mnóstwo nieprawidłowości.

W związku z tym zalecane jest sprawdzanie platformy Safety Guide oraz unikanie podejrzanie tanich produktów (bowiem niska cena nie bierze się znikąd) i zwracanie uwagę na oznaczenia, szczególnie na znak zgodności CE, gdyż często na produktach znajduje się podobny, ale o innym znaczeniu (na przykład China Export), który nie jest oficjalnym oznaczeniem UE.