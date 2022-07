Napęd na tył, na przód czy na wszystkie koła? Ten elektryk dostępny jest w każdej opcji

Chevrolet Blazer na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się na tle innych, nowoczesnych crossoverów. Warto jednak zwrócić uwagę na dostępne wersje, które pozwalają skonfigurować samochód z jednym z trzech typów napędu.

Każdy znajdzie coś dla siebie

Z pewnością wśród czynników decydujących o wyborze konkretnego auta znajduje się typ zastosowanego napędu. Kierowcy poszukujący lepszego prowadzenia i bardziej sportowych wrażeń najpewniej zdecydują się na napęd na tył (RWD) lub na wszystkie koła, gdy przykładowo chcą zachować dobre osiągi również w zimę. Natomiast napęd na przód (FWD) sprawdza się w wielu autach, które służą przede wszystkim do codziennego poruszania się, z jednego punktu do drugiego.

Warto mieć na uwadze, że w części samochodów mamy możliwość wyboru napędu, aczkolwiek w pewnym stopniu ograniczoną. Przykładowo w autach z RWD lub FWD jako opcja, zazwyczaj wymagająca dopłaty, oferowany jest napęd na wszystkie koła (AWD). Najczęściej dostępny jest on w mocniejszych wariantach, aby kierowca nie musiał „walczyć” o przyczepność, tak jak w przypadku przenoszenia większej mocy w RWD czy FWD.

Chevrolet w zaprezentowanym elektryku Blazer postanowił pójść o krok dalej i zadowolić jak największe grono potencjalnych odbiorców. Mamy bowiem do wyboru wszystkie trzy rodzaje napędów – RWD, FWD i AWD.

Należy mieć na uwadze, że typy napędów przypisane są do konkretnych wersji elektrycznego Chevroleta. Nie możemy po prostu wybrać najmocniejszego wariantu, który będzie przykładowo oferował napęd na przednie koła. Oferta przedstawia się następująco:

Chevrolet Blazer zapowiada się całkiem obiecująco

Zależnie od wybranej wersji, otrzymujemy od 397 do 515 km zasięgu na jednym ładowaniu. Natomiast maksymalna moc ładowania w każdym wariancie wynosi do 190 kW, co pozwala po 10 minutach przy szybkiej ładowarce zyskać około 125 km zasięgu.

Topowa wersja, oznaczona jako Blazer, dysponuje mocą 557 koni mechanicznych, dwoma silnikami elektrycznymi, napędem na wszystkie cztery koła oraz rozpędza się od 0 do 96 km/h w czasie poniżej 4 sekund.

Na pokładzie elektrycznego Chevroleta mamy jeszcze 17,7-calowy, zlokalizowany centralnie, ekran systemu infotainment. Do tego dochodzi 11-calowy zestaw cyfrowych wskaźników umieszczony tuż za kierownicą. Nie zabrakło zaawansowanego systemu wspierającego kierowcę o nazwie Super Cruise.

Chevrolet Blazer będzie dostępny w sprzedaży w 2023 roku. Ceny mają zaczynać się od 47595 dolarów. Jednymi z głównych rywali wydają się być Mustang Mach-E i Tesla Model Y.