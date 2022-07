O Lisach i Ludziach – recenzja Endling: Extinction is Forever

Gry, których zadaniem jest opowiedzieć umoralniającą historię, mają trudny orzech do zgryzienia. Z jednej strony, chcąc dotrzeć do jak największej widowni, trzeba bardzo nisko zawiesić próg wejścia. Z drugiej jednak warto stworzyć przy okazji angażujący i interesujący gameplay. Jak ta sztuka wyszła w przypadku Endling: Extinction is Forever?

Ostatni z rodu lisa

Choć gra nie wspomina o tym bezpośrednio, to nasza pozycja w świecie jest nie do pozazdroszczenia – kierujemy bowiem ostatnią żywą lisicą na ziemi. Losy gracza i bohaterki splatają się w momencie, gdy musi ona uciec z płonącego lasu. Tego samego dnia, w otoczeniu zabudowań gatunku ludzkiego, na świat przychodzą cztery młode szczenięta. Naszym głównym zadaniem jest przetrwać w nieprzyjaznym zwierzętom świecie… i nie chciałbym zdradzać wam kolejnych strzępków fabuły.

Przez następnych 30 nocy będziemy więc głównie popychać historię do przodu i dbać o nasze potomstwo. Aby przeżyć, nasza lisica będzie kopać tunele, wspinać się na budynki i grzebać w śmieciach. Wszystko po to, aby dotrwać do następnego dnia.

Bartosz Kaja/Tabletowo.pl

Od fabuły nie spodziewajcie się zwrotów akcji i skomplikowanych relacji między bohaterami. Cała rozgrywka pozbawiona jest dialogów, dzięki czemu ma w sobie pewien ładunek uniwersalności. Osobiście trudno mi się ostatnio wzruszyć obcując z dziełami kultury, ale wierzę, że cała opowieść jest w stanie doprowadzić niektórych do łez.

Bartosz Kaja/Tabletowo.pl

Węsz, Poluj, Przeżyj

Jak już wspomniałem wcześniej, naszym głównym celem w grze jest przetrwać noc. Podczas każdego cyklu należy znaleźć wystarczająco dużo pożywienia, aby nasze młode nie poszły spać głodne. Co dwa – trzy dni pojawiają się ponadto 3 poszlaki, które należy znaleźć, aby popchnąć grę w kierunku finału.

O ile w pierwszej połowie gry wydaje się, że czeka nas interesująca rozgrywka, okazuje się, że… ciekawie to już było. Każdą noc można sprowadzić bowiem do trzymania guzika od węszenia i polowania na ryby, szczury i gołębie. Owszem, lisica i jej szczenięta mają dodatkowe umiejętności, które mogłyby urozmaicić rozgrywkę – tyle że tego nie robią.

Kopanie tuneli, wspinanie się na drzewa czy przeciskanie się przez szczeliny jednego z lisków służą tylko napełnianiu paska „nakarmienia”, który, co najgorsze, nie jest wcale tak trudno naładować.

Bartosz Kaja/Tabletowo.pl

Ze względu na karmienie młodych kurami czy „zachowania” przeciwników na mapie, gra otrzymała oznaczenie PEGI 16. Dopóki tego nie sprawdziłem, byłem gotów stwierdzić, że mamy tu do czynienia z tytułem dla osób młodszych o co najmniej kilka lat. Gra nie stawia bowiem graczowi żadnego wyzwania, a przekaz z niej płynący byliby w stanie zrozumieć również gracze dwunastoletni.

Podczas rozgrywki trudno jest nie znaleźć wystarczającej ilości pokarmu dla potomstwa, nie ma tu żadnych zagadek logicznych, które wymagałyby wykorzystania umiejętności lisiej rodziny w sposób kreatywny. Dlatego właśnie po 15 przeżytych nocach, do gry wdziera się powoli znudzenie i nie odpuszcza aż do końca.

Podczas rozgrywki okaże się, że każdy lisek otrzyma jedną dodatkową umiejętność pomocną w zdobywaniu pokarmu. Reszta to „pasywne zapychacze”. Bartosz Kaja/Tabletowo.pl

Sorry, taki mamy klimat

W Endling: Extinction is Forever poruszamy się po mapie w interesujący sposób. Nasza lisia paczka porusza się bowiem wyłącznie w lewo lub prawo, po wyznaczonych ścieżkach. Nie jest to jednak klasyczna, „platformówkowa” podróż.

Wkraczając na ścieżki położone wyżej lub niżej lisica zmienia kierunek, w jakim może się poruszać. Dzięki temu podróż nabiera trójwymiarowości, a samo przemieszczanie się po mapie jest przyjemne, choć okolice, w których się poruszamy, dalekie są od miejsc miłych dla oka.

Bartosz Kaja/Tabletowo.pl

Gra pokazuje wędrówki lisicy i szczeniąt w świecie stopniowo wyniszczanym przez człowieka. Każdego dnia krajobraz ulega przemianom, które zachodzą również w prawdziwym świecie, może tylko nie w tak raptownym tempie. Choć pod jednym z guzików otrzymujemy możliwość biegania, najlepiej stosować ją wyłącznie do ucieczki przed napastnikami.

W pozostałych momentach warto powoli kroczyć wraz ze szczeniętami, aby przyjrzeć się krajobrazowi – wkraczając do lasu niedaleko fabryki zobaczymy, jak kolejne drzewa są powalane. Albo ujrzymy w tle ludzi poruszających się w maskach, bo (zapewne) powietrzu w pewnym momencie stało się niezbyt przyjazne ich płucom.

Zmieniające się otoczenie współgra zabiegami gameplay’owymi – lisica musi czasami szukać pożywienia w walających się workach na śmieci, a zdewastowane otoczenie otwiera przed graczem kolejne ścieżki.

Bartosz Kaja/Tabletowo.pl

Widać, że głównym celem studia Herobeat było ukazanie, jak człowiek wpływa na naturę i klimat oraz jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Biorąc pod uwagę niewygórowany poziom trudności i ukazanie zmian nie z perspektywy człowieka, jeżeli Ministerstwo Edukacji tworzyłoby listę „Gry w Edukacji”, uwzględniając również projekty zagraniczne, tytuł mógłby trafić na lekcje biologii poświęcone klimatowi.

Od strony audiowizualnej gra wygląda naprawdę dobrze. Styl oparty na mniej dokładnych krawędziach obiektów i prostszych teksturach wpada w oko, a sama rozgrywka jest czytelna.

Co do muzyki, kompozycje Manela Gil-Ingladę raczej nie zagoszczą na żadnej playliście Spotify. Muzyka nadaje ponurego klimatu rozgrywce, choć nigdy nie wybija się na pierwsze tło, nawet w trakcie ważnych fragmentów fabuły.

Bartosz Kaja/Tabletowo.pl

Podsumowanie Endling: Extinction is Forever

Pomimo tego, że gra jest przyjemna dla oka i porusza jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata, nie oznacza to od razu, że Endling: Extinction is Forever stanie się kandydatem na niezależną grę roku. Technicznie nie miałem z tytułem większych problemów: pod koniec jeden z etapów musiałem powtarzać kilka razy, bo lisicę „zawiódł węch” albo szczeniaczki zapomniały, jak się wspina po ścianach. Poza tym awarii i błędów nie uświadczono.

Za dużo jednak było tutaj manifestu, a za mało gry. Wycinając dni, podczas których tylko polujemy, gra trwałaby o połowę krócej, eksploracja i fabuła nie zdążyłaby się znudzić. Gdyby w Endling: Extinction is Forever było więcej do roboty lub twórcy dostarczyli obiecane na Steamie „emocjonalnie obciążające decyzje”, tytuł z pewnością załapałby się na siódemkę z plusem, a tak… sumienie nie pozwala mi wystawić wyższej noty.

*W cytatach znajdziecie odnośniki do stron internetowych, dzięki których możecie poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony klimatu, energetyki (która ma z wspomnianą ochroną wiele wspólnego) lub dowiedzieć się, jak zmienić swoje nawyki, aby ograniczyć swój wkład w zaśmiecanie planety.