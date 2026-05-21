Play umacnia się na pozycji lidera. Orange, Plus i T-Mobile coraz bardziej w tyle

Play coraz bardziej odjeżdża konkurencji. Operator opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku, z których wynika, że Orange, Plus i T-Mobile mają sporo do nadrobienia.

Play (wciąż) ma najwięcej stacji bazowych w Polsce

W marcu 2026 roku Play podał, że na koniec 2025 roku miał 13175 stacji bazowych. Już wówczas zatem posiadał ich więcej niż Orange, Plus i T-Mobile. Dziś natomiast operator opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2026 roku, z których wynika, że tylko umocnił swoją pozycję w Polsce.

Na koniec marca 2026 roku Play miał bowiem 13296 stacji bazowych, zatem w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku uruchomił 121 nowych nadajników. Jak sam stwierdza – to jeden z najbardziej intensywnych procesów inwestycyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym.

5G Play dociera aktualnie do ponad 88% mieszkańców Polski. Operator podaje, że w pierwszych trzech miesiącach 2026 roku przeznaczył na inwestycje infrastrukturalne związane z rozwojem sieci 5G oraz dalszą modernizacją sieci 248 milionów złotych – więcej o 4,5% niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Dla porównania, na koniec pierwszego kwartału 2026 roku Orange miało 12713 stacji bazowych, natomiast T-Mobile podało 20 maja 2026 roku, że ma 12733 nadajników. Ostatni z tzw. Wielkiej Czwórki zaś skrzętnie ukrywa tę informację – oficjalnie wiadomo, że w 2021 roku Plus miał około 7000 wież i lokalizacji.

Play zwiększa jednak nie tylko liczbę stacji bazowych, ale też długość i zasięg sieci światłowodowej – na koniec pierwszego kwartału 2026 roku docierała ona do 11,6 miliona gospodarstw domowych w Polsce.

Liczba klientów Play również rośnie

Pierwszy kwartał 2026 roku był nieudany dla Play pod względem przenoszenia numerów, ponieważ operator po raz pierwszy od długiego czasu oddał więcej numerów niż przyjął, przez co łącznie stracił aż 11480 numerów.

Mimo to baza klientów mobilnych Play zwiększyła się w pierwszym kwartale o 1,5% rok do roku – do 13,5 miliona, z czego 9,9 miliona (73%) stanowili klienci abonamentowi, którzy są „cenniejsi” dla każdego operatora. Średni przychód na użytkownika usług mobilnych wyniósł 33,90 złotych.

Zwiększyła się również liczba abonentów usług domowych (internetu i telewizji) – o 1,7% rok do roku, do 2,1 miliona. Dzięki temu udział klientów korzystających z oferty konwergentnej wzrósł do 41%, co oznacza wzrost ich liczby rok do roku o prawie 15%.