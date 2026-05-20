Zaktualizuj mObywatela i mojeIKP. Dwie genialne funkcje już dostępne

W aplikacji mObywatel pojawiła się funkcja zapewniająca nową metodę aktywacji. Z kolei w mojeIKP sprawdzimy, ile dni zostało na wykupienie recepty.

Jak aktywować aplikację mObywtel za pomocą e-dowodu?

Nie ma już konieczności logowania się do banku lub korzystania z profilu zaufanego. Teraz wystarczy dowód osobisty z warstwą elektroniczną, czyli też z certyfikatem identyfikacji i uwierzytelnienia (tak zwany profil osobisty). Wymagany jest jeszcze smartfon z NFC i dostępem do internetu oraz oczywiście aplikacja mObywatel – najnowsza wersja dostępna jest w Google Play (Android) i App Store (Android).

Po spełnieniu powyższych punktów, należy:

Uruchomić aplikację mObywatel i rozpocząć proces dodawania pierwszego dokumentu – cyfrowego mDowodu. Z listy dostępnych sposobów potwierdzenia tożsamości wybrać opcję Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Wpisać sześciocyfrowy numer CAN, który znajduje się w prawym dolnym rogu dokumentu. Wprowadzić czterocyfrowy kod PIN do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia (PIN1). Przyłożyć e-dowód do smartfona z tyłu (okolice modułu NFC) i poczekać aż aplikacja mObywatel odczyta certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia oraz sprawdzi poprawność danych.

Tak, to już wszystko. Jeśli proces potwierdzenia tożsamości e-dowodem przebiegł poprawnie, można już aktywować w aplikacji mDowód.

Warto też wiedzieć, że jeśli chcemy aktywować aplikację z użyciem e-dowodu, a nie mamy aktywnej warstwy elektronicznej, to w trakcie omawianego procesu zobaczymy komunikat o konieczności nadania w urzędzie kodu PIN1.

Termin ważności recepty w mojeIKP

Od dłuższego czasu aplikacja mojeIKP oferuje funkcję przypominania o właściwych tabletkach, a teraz sprawi, że szanse o zapomnieniu o ważności recepty będą znacznie mniejsze.

Otóż w aplikacji mojeIKP, przy każdej recepcie, pojawi się informacja, ile dni pozostało na jej realizację. Dzięki temu, dowiemy się, czy musimy już iść do apteki, czy możemy jeszcze poczekać i spokojnie zaplanować zakup leków.

Oznaczenia terminów na receptach wyglądają w następujący sposób: