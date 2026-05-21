Ten robot sprzątający rozwiązuje uciążliwy problem

Chińska marka uzupełnia portfolio automatycznych odkurzaczy o dwa flagowe modele z rodziny Dreame X60. Wygląda na to, że to koniec uciążliwego przestawiania mebli.

Nowe roboty sprzątające w rodzinie Dreame X60 – to koniec przestawiania mebli

Firma Dreame znana jest z intrygujących rozwiązań wdrażanych do robotów sprzątających. W jednym ze swoich najnowszych modeli – X60 Pro Ultra Complete – zastosowała dwa dwuprzegubowe ramiona, dzięki którym odkurzacz sięgnie w naprawdę głębokie zakamarki. Dreame wyposażyło X60 Pro Ultra Complete w ramię SideReach o długości 12 centymetrów (po rozłożeniu) – ulokowane na przodzie, a na tyle natomiast zastosowano ramię MopExtend RoboSwing o zasięgu do 18 centymetrów.

Ponadto model ten oferuje siłę ssania do 42 tysięcy Paskali oraz szczotkę HyperStream Detangling DuoBrush 2.0. Warto też wspomnieć, że model X60 Pro Ultra Complete wyposażono w podwozie ProLeap, z pomocą którego maszyna może pokonywać przeszkody o wysokości do 10 centymetrów (w dwóch etapach po 5 centymetrów).

Dreame X60 Pro Ultra Complete (źródło: Media Markt)

Model Dreame X60 Pro Ultra Complete ma podwójną kamerę oraz system wykorzystujący oświetlenie strukturalne 3D – taki zestaw ma pozwolić na sprawne poruszanie się po mieszkaniu i skuteczne omijanie przeszkód. Producent deklaruje, że jedno pełne naładowanie akumulatora wystarczy na wyczyszczenie powierzchni do 1000 m2.

Warto też wspomnieć o funkcji szybkiego ładowania w stacji – zgodnie z informacją z austriackiego Media Marktu robot ten potrzebuje tylko 5,5 minuty, aby naładować się do 24%. Dodatkowo X60 Pro Ultra Complete – w trosce o akumulator – ładuje się tylko do 80%. Poza ładowaniem stacja bazowa oferuje też automatyczne opróżnianie zbiornika robota, czyszczenie i suszenie mopów, napełnianie zbiornika na wodę i samooczyszczenie układu.

Notebookcheck wspomina też, że wraz z modelem X60 Pro Ultra Complete zaprezentowano Dreame X60 Pro Ultra Matrix. Sprzęt ten pod względem funkcjonalnym jest podobny do X60 Pro Ultra Complete, a główną różnicą jest system zmiany mopów w stacji – podobny zainstalowano w stacji dedykowanej do modelu Dreame Matrix 10 Pro, który zadebiutował w Polsce na początku maja 2026 roku.

Dodatkowo wariant X60 Pro Ultra Matrix ma być kompatybilny z Dreame Cyber X, czyli pewnego rodzaju robota, który może przenosić automatyczny odkurzacz pomiędzy piętrami.

Dreame X60 Pro Ultra Complete – cena nowego robota sprzątającego

Oficjalna data premiery Dreame X60 Pro Ultra Matrix nie jest znana. Mimo to robot sprzątający został już zauważony w austriackim Media Markt w cenie 1499 euro (~ 6380 złotych).