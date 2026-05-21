Starlink w Polsce (znowu) drożeje. I to w każdym wariancie

Minęły niewiele ponad dwa miesiące, odkąd Starlink wprowadził nowy cennik w Polsce w marcu 2026 roku. Wtedy to próg wejścia został obniżony, ale cena pakietu dającego nielimitowany dostęp do internetu wzrosła. Teraz, w maju 2026 roku, rośnie ponownie, a wraz z nią drożeją wszystkie pozostałe opcje.

Cennik Starlink został zaktualizowany. Trzeci raz w tym roku

Na stronie usługi Starlink widnieje już zaktualizowany cennik. Okazuje się, że droższy staje się każdy z trzech planów domowych (W domu) i oba abonamenty mobilne (W drodze), które wcześniej korygowano w styczniu 2026 roku. Podwyżka w żadnym przypadku nie jest olbrzymia, ale mimo to może być odczuwalna dla użytkowników.

Zatem ile kosztował, a ile kosztuje Starlink obecnie? Oto…

Nowe ceny Starlink od maja 2026 roku

W domu: do 100 Mb/s – 135 złotych miesięcznie (było 129 złotych), do 200 Mb/s – 190 złotych miesięcznie (było 179 złotych), Max (bez limitu) – 265 złotych miesięcznie (było 249 złotych),

W drodze: 100 GB – 185 złotych miesięcznie (było 175 złotych), bez limitu – 460 złotych miesięcznie (było 430 złotych).



Dobra wiadomość jest taka, że poza cenami oferta nie uległa zmianie. Przypomnę więc, że od listopada 2025 roku Starlink nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów w związku z wynajmem sprzętu, że obowiązuje 30-dniowy okres próbny i że w pierwszym miesiącu opłata wynosi 101 złotych (za wysyłkę i obsługę). Dodatkowo w domowym pakiecie Max klienci otrzymują w zestawie router Mini do korzystania z internetu satelitarnego w podróży.

Za sprzęt – również niezmiennie – trzeba zapłacić jedynie w przypadku planów W drodze. Niezależnie od wybranego pakietu koszt wynosi 869 złotych za zestaw Mini albo 1499 złotych za zestaw Standard o wyższej mocy.

Cennik Starlink od maja 2026 roku (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Jest drożej, ale nie jest źle

Podwyżka nigdy nie jest mile widziana, ale warto zaznaczyć, że nowe ceny nadal są dużo niższe niż to, ile trzeba było płacić za Starlink w 2024 roku. Pakiet domowy kosztował 335 złotych miesięcznie, a do tego ponosiło się jeszcze koszty sprzętu.

W przypadku planów W drodze zaś można mówić o bardzo nieznacznej podwyżce cen, ale trzeba jeszcze podkreślić, że kosztujący wówczas 175 złotych plan z ograniczeniami oferował połowę aktualnego limitu (50 GB).