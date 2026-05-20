Tańsze tankowanie na Orlenie zostaje na jeszcze dłużej. Znamy szczegóły promocji

Orlen postanowił ponownie przedłużyć promocję na paliwo. Termin trwania akcji jest więc nowy, ale zasady pozostają niezmienione.

Promocja na paliwo na Orlenie do końca wakacji

Sytuacja na światowym rynku paliw nie wygląda zbyt dobrze, co odbija się na kieszeniach milionów Polaków i nie dotyczy to tylko kierowców samochodów spalinowych. Na szczęście, polski rząd postanowił pomóc obywatelom, zarówno poprzez program CPN, jak i promocje na Orlenie.

W marcu 2026 roku Orlen ogłosił promocję na paliwo. Wówczas dowiedzieliśmy się, że będzie obowiązywać do weekendu kończącego się na początku maja, ale polski koncern niedawno postanowił przedłużyć promocję aż do końca maja. Natomiast dziś ogłosił, że specjalna akcja potrwa jeszcze dłużej.

Promocja na Orlenie został przedłużona do końca tegorocznych wakacji, czyli aż do 30 sierpnia 2026 roku. Jak podaje Business Insider Polska, będzie z niej można skorzystać w następujące weekendy:

22 – 24 maja 2026 roku,

29 – 31 maja 2026 roku,

4 – 7 czerwca 2026 roku,

12 – 14 czerwca 2026 roku,

19 – 21 czerwca 2026 roku,

26 – 28 czerwca 2026 roku,

3 – 5 lipca 2026 roku,

10 – 12 lipca 2026 roku,

17 – 19 lipca 2026 roku,

24 – 26 lipca 2026 roku,

31 lipca – 2 sierpnia 2026 roku,

7 – 9 sierpnia 2026 roku,

14 – 16 sierpnia 2026 roku,

21 – 23 sierpnia 2026 roku,

28 – 30 sierpnia 2026 roku.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Jakie są zasady promocji na paliwo na Orlenie?

Zasady – jak już wcześniej wspomniałem – pozostają niezmienione. Oznacza to, że w każdy weekend obowiązywania promocji klient może zatankować do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego w cenie niższej o 20 groszy lub nawet 35 groszy za litr.

Zadaniem kierowcy jest tylko aktywowanie kuponu w aplikacji Orlen Vitay przed zapłaceniem za paliwo. Z zakupami z oferty pozapaliwowej za min. 5 złotych rabat wynosi wspomniane 35 gr/l. Jeśli natomiast zatankujemy bez zakupów, to po aktywacji kuponu dostaniemy rabat 20 gr/l.