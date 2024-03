Ogromna zmiana w PKO BP. Przygotuj się na nią

Płatności smartfonem są bardzo wygodne. Korzystam z nich od lat i przez to nawet nie pamiętam, kiedy po raz ostatni potrzebowałem fizycznej karty płatniczej. Dzięki NFC możemy mieć ją zawsze przy sobie, „zamkniętą” w telefonie. Płatności zbliżeniowe za pomocą karty podpiętej do aplikacji bankowej już niedługo przestaną być jednak dostępne dla klientów PKO BP. Na szczęście są alternatywy.

PKO BP wprowadza zmiany w swojej aplikacji

Aplikacja IKO należąca do PKO Banku Polskiego to już naprawdę kawał historii, ponieważ to już 11. rok jej działania na rynku. Może się ona pochwalić ponad 7 mln aktywnych użytkowników i rozbudowanymi funkcjami, które oferuje – m.in. możliwością weryfikacji konsultanta banku, co jest szczególnie przydatne, by uniknąć telefonicznego oszustwa.

Użytkownicy aplikacji PKO BP mogą także podpiąć do niej kartę płatniczą i za pomocą NFC płacić nią, jak jej fizycznym odpowiednikiem. Już niedługo w życie wchodzą jednak zmiany. Wszystkie osoby, które w swoich smartfonach z systemem Android korzystały z tej opcji, stracą taką możliwość. Funkcja ta będzie stopniowo wyłączana od 20 marca 2024 roku.

Nic straconego. Skorzystaj z alternatyw

Oczywiście nie oznacza to, że klienci PKO BP stracą możliwość płatności za pomocą NFC. Jako alternatywę dla płacenia kartą podpiętą do IKO bank poleca BLIKA zbliżeniowego, który również jest dostępny w aplikacji. Działa on na takiej samej zasadzie, jak wycofywana przez firmę metoda. BLIKIEM można płacić we wszystkich terminalach w Polsce, a za granicą w oznaczonych logo Mastercard. Warto podkreślić, że jest to bezpłatne rozwiązanie.

Jak włączyć BLIKA zbliżeniowego? Wystarczy wykonać tylko kilka prostych kroków. Pierwszy z nich to przejście do sekcji „płatności zbliżeniowe”, a następnie uruchomienie ustawień i przejście do „źródeł płatności”. Kolejnym krokiem jest wybranie płatności zbliżeniowych BLIKIEM oraz wskazanie konta, z którego pobierane będą środki. Konieczny jest także wybór sposobu potwierdzania transakcji. Po wykonaniu tych zadań można płacić tak jak dotychczas, zbliżając smartfon do terminala.

Nie jest to oczywiście jedyne alternatywne rozwiązanie, ponieważ kartę płatniczą można podpiąć także do Portfela Google. PKO BP daje też możliwość płatności smartwatchem lub smartbandem z wykorzystaniem systemów Garmin Pay, SwatchPAY! i Xiaomi Pay.