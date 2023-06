PKO chce dostarczać klientom nowe usługi cyfrowe. Co to oznacza?

PKO Bank Polski nieustannie rozwija nowatorski system usług dodatkowych. Widząc narastające potrzeby klientów, bank postanowił wprowadzić nowe rozwiązania, które mają na celu dostarczenie użytkownikom przydatnych i wygodnych usług bezpośrednio w aplikacji IKO i serwisie internetowym iPKO.

PKO rozszerza funkcjonalność swojego systemu

Usługi dodatkowe, znane również jako Value Added Services (VAS), to rozszerzenia oferty banku, wykraczające poza podstawową działalność finansową. Dzięki nim klienci mają dostęp do różnorodnych usług, takich jak:

załatwianie różnych spraw urzędowych,

doładowanie telefonu,

zakup biletów komunikacji miejskiej,

opłacanie autostrady i parkowania.

Klient ma do nich dostęp zarówno w serwisie internetowym iPKO, jak i w aplikacji mobilnej IKO, co daje mu łatwy dostęp do nich w dowolnym miejscu i czasie. Dostęp do usług dodatkowych stał się nieodłączną częścią codziennego życia wielu klientów banku. Oferta usług została rozszerzona też o:

konsultacje lekarskie,

„Bezpiecznie w Internecie”, tj. ochronę przed cyberzagrożeniami,

„Bezpieczny Ekran”, tj. ubezpieczenie ekranu smartfona.

Planowane jest również nawiązanie współpracy z dostawcami audiobooków, obsług nieruchomości oraz usług streamingowych. Co więcej, system ten jest ogólnodostępny w postaci łatwego interfejsu (API) – PKO Finat, z którego mogą skorzystać zewnętrzni dostawcy, chcący dodać swoją usługę.

(fot. PKO Bank Polski)

Rozwój kanałów cyfrowych i nowe technologie dają zupełnie nowe możliwości tworzenia oferty dopasowanej do stylu życia klientów. Banki, dzięki wiedzy na temat możliwości finansowych i skłonności zakupowych klientów, mają wyjątkową pozycję na rynku i mogą oferować usługi odpowiadające na ich konkretne potrzeby. Rozwój usług dodatkowych to element naszej strategii i ważna przewaga konkurencyjna, dzięki której chcemy oferować klientom zupełnie nową wartość. Jestem przekonana, że VAS-y są przyszłością bankowości, pozwolą nam odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów, a docelowo spowodują wzrost bazy młodych klientów. Katarzyna Dziwulska, Dyrektor Pionu Strategii i Transformacji Cyfrowej PKO Banku Polskiego

(fot. PKO Bank Polski)

Platforma VAS umożliwia dostawcom dodawanie kolejnych usług i produktów. Oferuje różne modele płatności, np. opłata jednorazowa i subskrypcyjna oraz różne metody sprzedaży – indywidualnie i w pakietach.

Masz swój startup? PKO pokryje koszty integracji

Rozwiązanie technologiczne, które zastosowaliśmy, aby ułatwić dostawcom podłączenie się z produktem lub usługą do naszego systemu, jest unikalne na skalę światową. Dzięki otwartej platformie API w chmurze, integracja z bankiem nie wymaga dużych nakładów finansowych i trwa zaledwie kilka tygodni. Dzięki naszemu programowi Let’s fintech dajemy wybranym startupom także możliwość sfinansowania kosztów integracji. Chcemy być atrakcyjnym partnerem do współpracy dla firm oferujących nowoczesne usługi z różnych branż. Dzięki skali naszej działalności i dostępie do 11 mln potencjalnych klientów stanowimy nowy rynek zbytu dla ich produktów i usług, przy zdecydowanie mniejszych kosztach pozyskania klienta. Radosław Janusz, Dyrektor Biura Rozwoju Usług Dodanych i E-commerce PKO Banku Polskiego

Rozwój tego innowacyjnego systemu jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów, którzy coraz bardziej cenią sobie łatwy dostęp do usług cyfrowych, dostosowanych do ich potrzeb. PKO BP doskonale to rozumie i stawia na innowacyjne narzędzia, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z różnorodnych funkcji w jednym miejscu.