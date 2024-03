To będzie dobry tablet w bardzo niskiej cenie

Wiele osób uważa, że tani tablet nie może być dobry – w końcu niska cena nie bierze się znikąd. Jeden z producentów udowadnia jednak, że da się połączyć obie te cechy.

Specyfikacja tabletu Alldocube iPlay 60 Pro wygląda dobrze

Wyświetlacz to jeden z najważniejszych elementów w każdym tablecie (i nie tylko). Ekran w Alldocube iPlay 60 Pro ma matrycę IPS i cechuje się przekątną 11 cali oraz rozdzielczością 2000×1200 pikseli. To niejedyna jego mocna strona, gdyż ponadto oferuje on funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz.

Użytkownicy tego tabletu nie będą mieli również powodów do narzekania na jego wydajność, gdyż na pokładzie Alldocube iPlay 60 Pro znalazł się SoC MediaTek Helio G99 wraz z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Obie pamięci da się dodatkowo rozszerzyć – operacyjną o 200% (do łącznie 24 GB) kosztem masowej, zaś wbudowaną za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB.

Alldocube iPlay 60 Pro (źródło: Alldocube)

Obiecująco zapowiadają się też cztery głośniki oraz moduł z aparatami na tyle, gdyż znalazły się na nim aż trzy aparaty – szerokokątny 16 Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix i 2 Mpix do zdjęć makro. Na przodzie producent nie był już tak hojny, ponieważ umieścił na froncie zaledwie 5 Mpix aparat.

Łączność w Alldocube iPlay 60 Pro obsługują moduły Bluetooth 5.2, WiFi 5 i 4G LTE (tablet ma dwa sloty na karty SIM), a do tego zapewnia on wsparcie dla 4 systemów GNSS (GPS, Galileo, Glonass, Beidou). Dodatkowym udogodnieniem jest radio FM.

Całość ma wymiary 163,7×259,1×7,95 mm i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 oraz będzie czerpać prąd z akumulatora o pojemności 7000 mAh, który użytkownicy naładują przez port USB-C z mocą 33 W. Jako że tablet obsługuje USB OTG, w razie potrzeby może posłużyć też jako powerbank.

Cena tabletu Alldocube iPlay 60 Pro będzie niska

Alldocube iPlay 60 Pro trafi do sprzedaży już 12 marca 2024 roku, w pierwszej kolejności w Chinach, gdzie ma kosztować zaledwie 899 juanów (równowartość ~490 złotych). Można się spodziewać, że za jakiś czas będą mogli go kupić również klienci z innych krajów, lecz zapewne w wyższej cenie (choć najpewniej wciąż przystępnej).