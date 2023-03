IKO ma już 10 lat. PKO Bank Polski przygotował z tej okazji konkurs

Aplikacja mobilna IKO świętuje swoje 10. urodziny. To nie tylko czas na podsumowania dotychczasowego działania apki w liczbach. PKO Bank Polski w związku z dekadą z IKO przygotował konkurs, w którym można wygrać nawet 10000 złotych.

Dekada IKO

Aplikacja IKO PKO Banku Polskiego jest już dostępna dla jego klientów od 10 lat. Weszła na rynek dokładnie 7 marca 2013 roku. W trakcie dekady sporo się w niej zmieniło, przybyło też sporo użytkowników.

Od początku swojego istnienia, aplikacja była dostępna dla klientów PKO Banku Polskiego, którzy korzystali zarówno z systemów iOS i Android. Jej głównym celem było wówczas umożliwienie płatności mobilnych. Do końca 2013 roku liczba użytkowników aplikacji wzrosła do 100 tysięcy, co umożliwiło rozszerzenie jej funkcji.

Od tamtej pory użytkownicy mogli korzystać z IKO, aby dokonywać płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłacać gotówkę z bankomatów, wykonywać przelewy na numer telefonu oraz sprawdzać saldo i historię rachunku. IKO stała się również podstawą do stworzenia i uruchomienia systemu płatności mobilnych BLIK w 2015 roku.

Kiedy 10 lat temu uruchamialiśmy IKO miliony użytkowników naszej aplikacji wydawały nam się wykonalnym, ale ambitnie odległym celem. Teraz patrzymy z satysfakcją na ponad 7 mln aktywnych aplikacji. Rosnące liczby, pokazujące codzienne używanie aplikacji przez naszych klientów to powód do dumy i zachęta do dalszej pracy i rozwoju IKO, opartego na uważnym, stałym analizowaniu uwag i opinii użytkowników. W kolejnych miesiącach i latach będziemy dokładać do IKO kolejne elementy i funkcje, które będą wspomagać klientów PKO Banku Polskiego w załatwianiu ich codziennych spraw. Największy polski bank z coraz szerszym wachlarzem usług mobilnych wciąż będzie dostępny w zasięgu ręki każdego swojego klienta. Michał Macierzyński, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

10 lat w liczbach

W ciągu dekady działania liczba użytkowników IKO stopniowo się zwiększała. Pod koniec 2016 roku, czyli nieco po ponad 3 latach od wprowadzenia na rynek aplikacja przebiła granice miliona aktywacji. Później przybywało ich jeszcze szybciej aż do ponad 7 milionów aktywacji w październiku 2022 roku. Program mocno się zmieniał i użytkownicy od 2013 roku korzystali z jego 3 wersji (pierwsza od 2013 roku, druga wprowadzona w 2014 roku i trzecia od 2015 roku). PKO Bank Polski podkreśla, że czwarta wersja apki jest w trakcie tworzenia.

Przy okazji obchodzenia okrągłego jubileuszu fajnie jest pochylić się na moment nad liczbami, które najlepiej oddają to, jak chętnie z aplikacji korzystają klienci banku, którzy obecnie co godzinę logują się do niej średnio 237000 razy. Z pomocą IKO użytkownicy wykonali w ciągu 10 lat ponad 1,7 mld transakcji na łączną kwotę ponad 480 mld złotych. PKO Bank Polski informuje, że codziennie za pomocą ich aplikacji mobilnej wykonywanych jest około 2 mln różnych transakcji.

W aplikacji PKO Baku Polskiego od 2019 roku jest także możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej, która również cieszy się dużą popularnością. Użytkownicy kupili w ten sposób 33,5 mln biletów, a najczęściej robili to w Warszawie i Trójmieście.

Liczba aktywowanych aplikacji (źródło: PKO Bank Polski)

Weź udział w konkursie i zgarnij 10000 złotych

Jak urodziny, to też prezenty. Tym razem jednak nie będzie to prezent dla jubilata, ale od niego dla gości. PKO Bank Polski przygotował specjalny konkurs i zaprasza swoich klientów do zabawy.

Trzeba przyznać, że jest o co walczyć, bo nagroda główna to karta podarunkowa o wartości 10000 złotych, którą można wykorzystać w sklepie RTV EURO AGD. Ponadto uczestnicy mogą zdobyć jedną z 10 kart podarunkowych o wartości 1000 złotych lub jedną z 10 kart podarunkowych o wartości 500 złotych do tego samego sklepu.

Aby wziąć udział w konkursie, który trwa do 26 marca, należy wykonać dwa zadania. Po pierwsze, trzeba kreatywnie opisać sytuację, w której aplikacja pomogła użytkownikowi w codziennym życiu. Komentarz z opisem należy umieścić pod postem konkursowym, który został opublikowany na oficjalnym profilu PKO Banku Polskiego na Instagramie, Twitterze lub Facebooku.

Następnie, w aplikacji IKO należy przejść do Asystenta głosowego i wpisać lub powiedzieć hasło „Wszystkiego najlepszego”, które znajduje się na grafice we wspomnianym poście konkursowym.

Szczegółowe informacje dotyczące tego konkursu możecie znaleźć w jego regulaminie. Pamiętajcie, że to nie Tabletowo jest jego organizatorem, więc odsyłamy Was do odpowiednich miejsc w sieci.