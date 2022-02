Teraz łatwo sprawdzisz, czy rzeczywiście rozmawiasz z pracownikiem PKO BP

PKO Bank Polski dodał nową możliwość weryfikacji, czy konsultant podający się przez telefon jako pracownik PKO Banku Polskiego rzeczywiście nim jest.

Już nikt nie wkręci nam, że dzwoni z PKO

W obliczu coraz częstszych wyłudzeń polegających na podszywaniu się oszustów pod pracowników różnych instytucji finansowych, firm kurierskich czy Poczty Polskiej, niektóre banki postanowiły wzmocnić zabezpieczenia i umożliwić klientom łatwą weryfikację autentyczności osoby, która podaje się za jednego z ich pracowników. PKO Bank Polski wykorzysta w tym celu aplikację mobilną.

Aplikacja IKO pomoże nam teraz zweryfikować konsultanta PKO Banku Polskiego

Teraz, jeśli skontaktuje się z nami ktoś podający się za konsultanta PKO Banku Polskiego, będziemy mieć możliwość „wylegitymowania” go cyfrowo. W trakcie rozmowy, klient otrzyma na swój telefon wiadomość push z danymi pracownika banku – jego imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem i adresem oddziału. Konsultant nie ma na to wpływu, więc klient może zweryfikować jego tożsamość, prosząc pracownika o podanie tych danych. Jeśli dane są poprawne, to użytkownik aplikacji IKO może zatwierdzić ich zgodność, wpisując kod PIN do IKO.

Powyższy system może wyeliminować ataki oszustów polegające na podszywaniu się oszustów pod pracowników PKO Banku Polskiego, ponieważ nawet znając komplet danych dotyczących konsultanta, nie będą w stanie wygenerować powiadomienia push z aplikacji IKO. Ataki takiego sortu będą więc nieskuteczne.

Należy przy okazji przypomnieć, że pracownicy banków nigdy nie proszą o zainstalowanie dodatkowych aplikacji czy oddanie zdalnego dostępu do komputera. Nie zostaniemy przez nich poproszeni też o dane logowania bankowości elektronicznej ani kodów z karty płatniczej czy kodu BLIK. Jeśli osoba, która podaje się za konsultanta to robi, to z całą pewnością mamy kontakt z oszustem.

Ponieważ dostęp do konta bankowego to wrażliwa sprawa, z radością witamy usprawnienia pomagające nam upewnić się o prawdziwości osób, kontaktujących się z nami w jego sprawie. Oby takie systemy stały się powszechne!