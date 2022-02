Dying Light 2 w TOP25 najchętniej ogrywanych produkcji Steama

Techland może uznać premierę Dying Light 2 za udaną. Bugi zostały naprawione, gra zbiera pozytywne recenzje, a na Steamie bije rekordy popularności. Polska produkcja wskoczyła do TOP25 listy najpopularniejszych gier platformy Valve.

Pierwsze recenzje Dying Light 2 zwiastowały problemy

Długo czekaliśmy na premierę Dying Light 2. Najpierw były długie lata ciszy, potem obietnice i przekładane daty premier. Gra ostatecznie trafiła wreszcie na PC, Xboksa oraz PlayStation i cieszy się bardzo dużą popularnością.

Embargo na recenzje Dying Light 2 zdjęto w połowie zeszłego tygodnia. Internet został błyskawicznie zasypany artykułami, których większość przekazywała ten sam komunikat – jest dobrze, ale z bugami. Pojawiały się oceny bliskie 10, jak i te krytykujące produkcję Techlandu od góry do dołu. Ostatecznie średni wynik wahał się w okolicach 75-80 punktów, zapowiadając dobrą grę.

Główną obawą był jednak fakt, że tak wielu krytyków narzekało na bugi. Niektórzy wspominali nawet o błędach usuwających zapisy gry na PlayStation. Zanim gracze mieli okazję doświadczyć wielu z tych problemów, pojawił się Day 1 Patch naprawiający ponad 1000 różnych błędów. Teraz słyszymy z kolei, że następne aktualizacje mają dalej usprawniać grę Dying Light 2 i doprowadzać ją do perfekcji pod względem technicznym.

Ogromna popularność Dying Light 2

Pozytywne recenzje i wieści o obszernym patchu najwyraźniej zachęciły wiele osób do spróbowania swoich sił w mordowaniu zombie. Rekord graczy online na Steamie według SteamDB wynosi w rezultacie 274983. Dying Light 2 plasuje to na 23. pozycji w rankingu rekordów popularności.

Jest to szczególnie imponujący rekord dla gry single player. W TOP25 większość produkcji to znane gry multiplayer albo chociaż takie, które oferują tryb kooperacyjny. Na pierwszym miejscu jest PUBG z rekordem ponad trzech milionów graczy. Potem CS:GO, Dota 2, New World i wiele, wiele innych. Cyberpunk 2077 okupuje czwartą pozycję, a Fallout 4 dziewiątą.

Dying Light 2 znalazł się w rezultacie w bardzo dobrym towarzystwie. Nawet w momencie pisania tego artykułu w grze jest online ponad 150 tysięcy graczy. Chociaż te liczby nie utrzymają się przez długi czas, użytkownicy cieszą się gameplayem i zostawiają pozytywne recenzje na Steamie.