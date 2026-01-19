smartfon smartphone lufthansa logo
Znane linie lotnicze wprowadziły zakaz używania powerbanków na pokładzie swoich samolotów

Kolejne linie lotnicze wprowadziły zakaz używania powerbanków podczas lotu. Mimo że wciąż można je przewozić w bagażu, to niedozwolone jest już ładowanie – na przykład – smartfona w samolocie.

Linie lotnicze z Grupy Lufthansa wprowadziły zakaz używania powerbanków w samolotach

Grupy Lufthansa zrzesza ponad 300 spółek zależnych i stowarzyszonych. Należy do niej wiele znanych, pasażerskich linii lotniczych, w tym:

  • Austrian Airlines,
  • Brussels Airlines,
  • Discover Airlines,
  • Eurowings,
  • ITA Airlines,
  • Lufthansa
  • oraz Swiss.

Na stronie przewoźnika widnieje informacja, że elektryczne urządzenia osobiste oraz baterie są klasyfikowane jako artykuły niebezpieczne, ponieważ w przypadku uszkodzenia mogą generować ciepło, może dojść do zwarcia i finalnie do zapłonu, a pożar jest bardzo niebezpieczną sytuacją na pokładzie samolotu.

Lufthansa zabrania przewożenia powerbanków w bagażu nadawanym do luku. Można to zrobić wyłącznie w bagażu podręcznym w kabinie. Ponadto dozwolone jest zabieranie ze sobą tylko banków energii, których pojemność nie przekracza 100 Wh lub 2 g LC (w przypadku większych wymagana jest zgoda na przewóz). Jeden pasażer może też mieć przy sobie maksymalnie dwa powerbanki.

Lufthansa zastrzega, że niedozwolone jest ładowanie i używanie powerbanków na pokładzie samolotu. Do tego nie wolno ich przechowywać w schowkach nad siedzeniami – muszą znajdować się w bagażu, umieszczanym pod fotelem poprzedzającym, w kieszeni w oparciu fotela lub przy właścicielu.

Zakaz używania powerbanku nie tylko w samolotach linii lotniczych z Grupy Lufthansa

Nie tylko Grupa Lufthansa zdecydowała się zakazać używania powerbanków na pokładach samolotów linii lotniczych, które wchodzą w jej skład. Od 1 października 2025 roku obowiązuje zakaz używania powerbanków w samolotach Emirates, a do tego każdy pasażer może wziąć ze sobą tylko jeden bank energii o pojemności maksymalnie 100 Wh.

Jak przypomina serwis Fly4Free, wcześniej na podobny krok zdecydowały się też inne linie lotnicze, w tym Wizz Air, a także China Airlines, Scott, Singapore Airlines i Southwest Airlines.

Wartość watogodzin (Wh) można obliczyć w następujący sposób:

  • pomnożyć amperogodziny (Ah) przez napięcie (V)
  • lub pomnożyć miliamperogodziny (mAh) przez napięcie (V) i podzielić wynik przez 1000.

Na Tabletowo.pl znajdziecie poradnik, jaki powerbank do samolotu można zabrać.

Internet Starlink w samolotach linii lotniczych Grupy Lufthansa

Lufthansa poinformowała również, że od drugiej połowy 2026 roku zacznie wyposażać około 850 swoich samolotów w dostęp do internetu Starlink. Dotyczy to zarówno już używanych, jak i nowych maszyn. Proces ma zakończyć się w 2029 roku.

Co ważne, dostęp do internetu Starlink ma być darmowy dla wszystkich pasażerów posiadających status i użytkowników identyfikatorów podróży (Travel ID), bez względu na to, jaką klasą lecą.

