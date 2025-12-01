Czym Galaxy S26 będzie różnił się od Galaxy S25? Porównanie przed premierą

Premiera Galaxy S26 dopiero za około dwa miesiące, jednak już dziś możecie dowiedzieć się, czym nowe flagowce Samsunga będą różniły się od swoich bezpośrednich poprzedników.

Samsung Galaxy S26 vs Galaxy S25 – porównanie przed premierą

Smartfon Samsung Galaxy S26 będzie wręcz bliźniaczo podobny do swojego bezpośredniego poprzednika. Jedynymi różnicami mają być – według przecieków – nieco większy wyświetlacz, bo o przekątnej 6,3 cala (vs 6,2 cala), nowszy procesor (Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 lub Exynos 2600 vs Qualcomm Snapdragon 8 Elite) i akumulator o większej pojemności (4300 mAh vs 4000 mAh).

Ponadto smartfon Samsung Galaxy S26 ma być dostępny wyłącznie w dwóch wersjach (256 i 512 GB vs 128, 256 i 512 GB) oraz ważyć więcej o 2 gramy (164 vs 162 gramy). Przy tym jednak będzie smuklejszy – 6,9 mm (vs 7,2 mm).

Rozdzielczość wyświetlacza pozostanie taka sama jak w poprzedniku (Full HD+), podobnie jak jego jasność (2600 nitów) i częstotliwość odświeżania (1-120 Hz). Smartfon Samsung Galaxy S26 będzie miał również tyle samo pamięci RAM (12 GB) i takie same aparaty (12 Mpix na przodzie i 50 + 12 + 10 Mpix na tyle), a także obsłuży tylko 25 W ładowanie przewodowe.

Samsung Galaxy S26 vs Galaxy S25 – porównanie specyfikacji przed premierą (źródło: PhoneArt)

Samsung Galaxy S26+ vs Galaxy S25+ – porównanie przed premierą

W przypadku modelu z „plusem” w nazwie można powiedzieć, że Koreańczycy wprowadzą na rynek smartfon Samsung Galaxy S25+ 2.0, ponieważ – jak wynika z przedpremierowych przecieków – jedyną sprzętową nowością będzie nowszy procesor (Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 lub Exynos 2600 vs Qualcomm Snapdragon 8 Elite).

„Nowy” smartfon ma być też cięższy o 4 gramy (194 vs 190 gramów), ale jego grubość się nie zmieni (7,3 mm). Tak samo jak wyświetlacz (6,7-calowy panel o rozdzielczości QHD+, odświeżający obraz z częstotliwością od 1 do 120 Hz), dostępna pamięć (12 GB RAM i 256 lub 512 GB wbudowanej), zaplecze fotograficzne (12 Mpix aparat na przodzie oraz 50 + 12 + 10 Mpix na tyle), a także pojemność akumulatora (4900 mAh) wraz z maksymalną mocą ładowania (45 W).

Samsung Galaxy S26+ vs Galaxy S25+ – porównanie specyfikacji przed premierą (źródło: PhoneArt)

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra – porównanie przed premierą

Na rewolucyjne zmiany nie zanosi się także w przypadku modelu z dopiskiem „Ultra”. Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra zastąpi flagowiec z nowszym wyświetlaczem (M14 vs M13), nowym procesorem (Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 lub Exynos 2600 vs Qualcomm Snapdragon 8 Elite) i obsługą szybszego ładowania przewodowego (60 vs 45 W). Urządzenie ma być też smuklejsze (7,9 vs 8,2 mm) i lżejsze (214 vs 218 gramów) względem swojego poprzednika.

Większość specyfikacji jednak pozostanie niezmieniona, więc smartfon Samsung Galaxy S26 Ultra, podobnie jak jego poprzednik, zaoferuje – według przecieków – 6,9-calowy ekran o rozdzielczości QHD+ i jasności 2600 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz, 12 lub 16 GB RAM, od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 5000 mAh, 12 Mpix aparat na przodzie i kwartet 200 + 50 + 50 +10 Mpix na tyle.

Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra – porównanie specyfikacji przed premierą (źródło: PhoneArt)

Według ostatnich informacji, premiera Galaxy S26 ma odbyć się 25 lutego 2025 roku. Pojawiły się też doniesienia, że flagowce z serii Galaxy S26 mogą być tańsze od modeli z rodziny Galaxy S25. W mniej optymistycznym scenariuszu smartfon Samsung Galaxy S26 będzie kosztował tyle samo, ile Galaxy S25.