piloty TV
Fot. tookapic/Pixabay
Prawo

Abonament RTV do kosza. Rząd przedstawił konkretne rozwiązanie

Wojciech Kulik·
Strona główna
Prawo
Abonament RTV do kosza. Rząd przedstawił konkretne rozwiązanie

Wygląda na to, że wreszcie nadejdzie ten dzień, w którym abonament radiowo-telewizyjny stanie się historią. O takich pomysłach słyszymy od lat, ale teraz rząd nareszcie przedstawił konkretny projekt ustawy.

Abonament RTV odejdzie do historii? Ma zniknąć od 2027 roku

Abonament RTV odejdzie do historii wraz z końcem 2026 roku i nie zostanie zastąpiony przez opłatę audiowizualną – tak zakłada projekt ustawy, przedstawiony przez rząd. Aktualnie znajduje się on na etapie konsultacji społecznych, a Sejm ma zająć się nim w lutym lub marcu 2026 roku. Jeśli przejdzie, w 2027 roku zniknie obowiązek dokonywania płatności za posiadanie telewizora lub radia.

Zgodnie z obowiązującym prawem abonament radiowo-telewizyjny musi opłacać każde gospodarstwo domowe, w którym znajduje się co najmniej jedno urządzenie umożliwiające odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego (z kilkoma wyjątkami – zwolnieni są między innymi seniorzy i bezrobotni). Abonament RTV w 2026 roku wynosi miesięcznie 9,50 złotych za radio lub 30,50 złotych za telewizor, a przy płatności za rok z góry – odpowiednio – 102,60 złotych lub 329,40 złotych.

W obecnej formie działa to tak, że gospodarstwo domowe musi samodzielnie zarejestrować odbiornik, a następnie – również samodzielnie – regularnie dokonywać płatności. Jest to szalenie nieefektywne i szacuje się, że z tego obowiązku faktycznie wywiązuje się mniej więcej jedna trzecia zobowiązanych osób. Dlatego też od lat proponowało się zastąpienie abonamentu powszechną opłatą, obowiązującą każdego obywatela.

Wszyscy złożymy się na TVP i Polskie Radio

Jak informuje Gazeta Prawna, przedstawiony w styczniu 2026 roku projekt ustawy podąża w innym kierunku. Rząd proponuje, by od 1 stycznia 2027 roku publiczni nadawcy telewizyjni i radiowi byli finansowani bezpośrednio z budżetu państwa. Ma to zapewnić większą stabilność Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu.

Krótko mówiąc: media publiczne otrzymają pieniądze z podatków, które wszyscy płacimy, ale nie będzie osobnego podatku, opłaty ani abonamentu celowego, do którego opłacania zostałby zobowiązany pojedynczy obywatel (czy też gospodarstwo domowe).

W pierwszym roku obowiązywania nowego prawa łączny budżet wynieść ma 2,5 miliarda złotych rocznie, a następnie co roku kwota ta ma być aktualizowana – w oparciu o wskaźnik inflacji.

Abonament RTV zniknie, ale grzechy nie zostaną zapomniane

Gospodarstwa domowe, które aktualnie nie opłacają abonamentu, pomimo takiego obowiązku, mogą zostać wezwane do uregulowania należności wraz z odsetkami. Rząd proponuje, by zaległości przedawniły się wraz z końcem 2028 roku (jest to jednak jeden z punktów, które budzą sprzeciw – Ministerstwo Aktywów Państwowych chce wydłużenia terminu).

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas