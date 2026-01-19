Łap rabaty na paliwo. Przynajmniej na tym zaoszczędzisz w ferie

Ferie zimowe to czas odpoczynku od szkoły, który dla rodziców często wiąże się z horrendalnymi wydatkami. Te rabaty na paliwo mogą nieco uratować Twój domowy budżet.

Ferie zimowe 2026 wystartowały, a wraz z nimi rabaty na paliwo

Pierwsza część polskich uczniów rozpoczęła swój zimowy wypoczynek. Oficjalnie ferie wystartowały właśnie dziś – 19 stycznia 2026 roku – i cieszą się nimi mieszkańcy województwa mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Z tej okazji przygotowano rabaty na paliwo.

Uczestnicy programu Magenta Moments w T-Mobile zyskują dostęp do trzech ofert. Pierwsza uprawnia do rabatu w wysokości 40 groszy na każdy litr paliwa na stacjach BP (maksymalnie 30 litrów). Co ważne, akcją nie zostały objęte paliwa LPG (codziennie) i Ultimate Diesel (w czwartki i niedziele). Jeśli zatankujesz więcej niż 30 litrów, nadwyżka paliwa zostanie rozliczona w cenie regularnej.

Aby skorzystać z tej okazji, należy otworzyć aplikację Mój T-Mobile, a następnie aktywować ofertę za 100 Serc i okazać kod sprzedawcy.

Rabat na paliwo dla uczestników Magenta Moments (źródło: T-Mobile)

Rabaty na paliwo nie tylko dla uczestników Magenta Moments

Wspomnę też, że w ferie zatankujesz taniej także na stacjach MOL. Rabaty na paliwo wynoszą tam do 30 groszy na litr (przy zakupie hot doga lub kawy) lub do 20 groszy na litr (jeśli tylko zatankujesz). Z promocji można skorzystać za pośrednictwem aplikacji.

Rabat naliczany jest do maksymalnie 100 litrów w ramach jednego tankowania, a wysokość rabatów jest zależna od rodzaju paliwa. Co ważne, kupony można zeskanować aż trzy razy w czasie trwania promocji. Oferta obowiązuje do 1 marca 2026 roku.

Rabaty na paliwo (źródło: MOL)

Jeszcze więcej oszczędności na stacjach BP dzięki programowi Magenta Moments w T-Mobile

Poza zniżką na paliwo, w Magenta Moments znajdziecie rabat na mycie w Programie Podstawowym na myjni automatycznej BP. Wysokość obniżki wynosi 8 złotych. Aby skorzystać z akcji promocyjnej, należy odblokować odpowiedni kupon za 50 Serc, a następnie okazać go sprzedawcy. Ponadto uczestnicy programu T-Mobile mogą skorzystać ze zniżki na dowolny produkt z oferty Wild Bean Cafe. Kwota rabatu to 5 złotych.

Wszystkie oferty są już dostępne dla użytkowników Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile i będą obowiązywały do 3 marca 2026 roku przez 7 dni w tygodniu. Nowe kody mają pojawiać się w każdą środę.

Warto przy okazji przypomnieć, że T-Mobile udostępniło klientom nowy kanał telewizyjny za darmo w ramach usługi MagentaTV. Abonenci mogą oglądać Eurosport 3 bez żadnych dodatkowych opłat do 31 marca 2026 roku.

Pamiętaj też zdrapać styczniową zdrapkę – masz na to czas do 22 stycznia 2026 roku. Aby sprawdzić, co przygotował dla Ciebie operator, wystarczy otworzyć aplikację Mój T-Mobile, przejść do zakładki Moments i stuknąć w baner Zdrapka miesiąca. Zanim „wydrapiesz” swoją wirtualną okazję, musisz potwierdzić swój udział za pomocą przycisku Biorę udział.