Znamy datę wyłączenia aplikacji Orlen Pay. Co dalej z użytkownikami?

Stało się to, co zapowiadano ponad rok temu – Orlen unifikuje swoją listę aplikacji i szykuje się do wyłączenia jednej z nich. Jakie kroki należy podjąć, aby móc nadal korzystać z zalet Orlen Pay?

Czym był Orlen Pay?

Jeżeli tankowanie i odwiedzanie kas na stacji benzynowej to połączenie, które nie za bardzo lubicie, to niewykluczone, że korzystacie z programów umożliwiających szybkie płatności przy dystrybutorze. Aplikacja Orlen Pay była właśnie jednym z tego typu rozwiązań.

Sposób działania oprogramowania był bardzo prosty – podjeżdżasz pod dystrybutor, tankujesz, skanujesz za pomocą aplikacji kod QR naklejony w okolicy wyświetlacza, płacisz w wygodny dla siebie sposób (m.in. Google Pay czy Blik) i po potwierdzeniu płatności odjeżdżasz. Aplikacja oferowała także – dla tych, którzy jednak woleli zapłacić przy kasie – dodatkowe funkcje w postaci podglądu i aktywacji kuponów, za które otrzymywało się bonusowe punkty Vitay.

W grudniu 2023 roku przy otwieraniu Orlen Pay zaczął pojawiać się komunikat, że aplikacja zostanie wkrótce zamknięta. Mijały jednak kolejne miesiące i nie wiadomo było, kiedy nastąpi ten sądny dzień. Okazuje się, że musieliśmy czekać aż do teraz, aby poznać konkretną datę uśmiercenia oprogramowania.

Zamiast dwóch aplikacji – tylko jedna

Użytkownicy aplikacji od 13 marca powinni zacząć otrzymywać wiadomości e-mail, w których Zespół Aplikacji Mobilnych Orlen informuje o wyłączeniu Orlen Pay w dniu 27 marca 2025 roku. Póki co aplikacja nie została zaktualizowana o podaną wyżej datę, jednak niewykluczone, że zmiana pojawi się w ciągu najbliższych dni.

Nie oznacza to oczywiście odcięcia od funkcji płacenia za paliwo przy dystrybutorze. Funkcje płatnicze przejęła jakiś czas temu aplikacja Orlen Vitay, która była rozwijana w podobnym okresie co Orlen Pay. Aby uzyskać dostęp do płatności, należy wpisać adres e-mail, numer telefonu oraz PIN przypisany do konta Orlen Pay – po chwili powinniście otrzymać SMS-em sześciocyfrowy kod zabezpieczający. Po jego wpisaniu migrację na Vitay możecie uznać za zakończoną.