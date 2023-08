Przelewy na telefon BLIK w końcu w Banku Pocztowym. Od kiedy będą dostępne?

Klienci Banku Pocztowego po przeczytaniu tej informacji z pewnością będą mieć powody do zadowolenia. Bank zdecydował się wprowadzić funkcję, na którą czekało wielu osób. Mowa o przelewie BLIK na numer telefonu. Od kiedy można będzie korzystać z tej nowości?

Bank Pocztowy z nowością dla swoich klientów

To, że wykonywanie przelewów BLIK na numer telefonu jest nie tylko zdecydowanie prostsze, ale także szybsze, nie jest żadną tajemną wiedzą, ponieważ spora część banków na polskim rynku oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z takiej usługi. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy zależy nam na czasie, ponieważ wówczas nie ma potrzeby wprowadzania długiego numeru konta, w którym dodatkowo łatwo się pomylić. Wystarczy, że osoba, której chcemy przesłać pieniądze poda nam swój numer telefonu. Ponadto pieniądze trafiają do odbiorcy w kilka chwil.

Klienci Banku Pocztowego również otrzymali tę możliwość. Nowa wersja aplikacji mobilnej z wyczekiwanym przed klientów udogodnieniem ma być stopniowo udostępniana przez najbliższe dwa tygodnie. To oznacza, że jeszcze w sierpniu na pewno będziecie mogli przesłać pieniądze na numer telefonu. Przy okazji Bank Pocztowy przypomina, że niedawno rozszerzył możliwość realizacji przelewów natychmiastowych. Dzięki temu wszyscy klienci mogą je wykonywać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, a przesłane pieniądze dotrą do adresata już po kilku minutach.

W komunikacie Bank Pocztowy przypomina, że aby skorzystać z natychmiastowego przelewu na telefon BLIK, konieczne jest przeprowadzenie prostej rejestracji w aplikacji mobilnej banku. Po aktywacji tej funkcji w aplikacji Pocztowy, numer telefonu użytkownika zostaje automatycznie przypisany do jego konta bankowego. Klienci Banku Pocztowego będą mogli wysyłać przelewy BLIK do każdej osoby, która zarejestrowała swój numer telefonu w tej usłudze, bez konieczności podejmowania dodatkowych kroków. Z dokładną instrukcją wykonywania takich przelewów możecie zapoznać się na stronie banku.

źródło: Bank Pocztowy

BLIK w naszym kraju nie ma konkurencji

BLIK to oczywiście nie tylko przelewy na numer telefonu, ale także inne usługi płatnicze. Zdecydowanie najpopularniejszą jest możliwość płacenia za zakupy online za pomocą 6-cyforowego kodu. Wielu klientów nie wyobraża już sobie funkcjonowania bez BLIKA i trudno się temu dziwić, ponieważ jest to po prostu wygodne.

W maju informowaliśmy Was, że BLIK pracuje nad całkiem nową funkcją, która również może przypaść wielu osobom do gustu. Dzisiaj wiele platform streamingowych wykupujemy w modelu subskrypcyjnym i przez to zmuszeni jesteśmy podawać dane swojej karty płatniczej w różnych miejscach. Już niedługo może się to zmienić, ponieważ takie cykliczne płatności będą możliwe właśnie za pomocą BLIKA.

Warto również przypomnieć, że w zeszłym roku w naszym kraju BLIK był bezkonkurencyjny i został najpopularniejszym systemem płatności w Polsce. W ciągu trwania 2022 roku użytkownicy wykonali 1,235 mld transakcji na łączną kwotę 163,9 mld złotych. Wzrost popularności tej formy płatności najlepiej obrazuje fakt, że zsumowana liczba transakcji z 2020 i 2021 roku jest już mniejsza niż ta z samego zeszłego roku.