Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition. Zgarnij kolekcjonerskie gadżety

Baldur’s Gate 3 miało swoją premierę już kilka miesięcy temu i od tego czasu produkcja Larian Studios zgarnęła kilka branżowych nagród oraz przyciągnęła wielu graczy. Teraz przyszedł więc czas na wydanie fizycznej wersji „Deluxe”, która oprócz samej gry zawiera też kilka gadżetów.

Baldur’s Gate 3 w wersji „Deluxe”

Baldur’s Gate 3 to gra, która zebrała sporo pozytywnych opinii, a przez wielu recenzentów została oceniona na 8/10 lub 9/10. Gdybym sam napisał recenzję z krwi i kości, to zapewne dałbym mocne 8,5 albo nawet 9/10. Nic więc dziwnego, że BG3 zdobyło uznanie wśród społeczności graczy, a do tego również krytyków i na dodatek jeszcze kilka branżowych nagród.

Tytuł miał już swoją premierę na PC oraz PlayStation 5. Wkrótce poznamy także datę debiutu na Xbox Series X|S, ale już teraz można złożyć zamówienie przedpremierowe na Baldur’s Gate 3 Deluxe Edition (również w wersji na Xboxa). Zestaw kosztuje tyle samo na każdą z platform, czyli 79,99 euro (około 350 złotych). Co znajduje się w „Edycji Deluxe”?

Fizyczne gadżety i cyfrowa zawartość

Baldur’s Gate 3 w wersji Deluxe, oprócz samej gry, zawiera również masę gadżetów i cyfrowej zawartości. W zestawie znajdą się 32 naklejki związane z BG3, specjalnie wydanie pudełka (200x240x55 mm), oryginalny soundtrack na 3 płytach, dwie naszywki, mapa świata o wymiarach 600×180 mm, a także plakat z pogromcą umysłów o wielkości 570×690 mm.

7 Ocena

W wersji na PlayStation 5 gra zostanie dostarczona na dwóch płytach, a w przypadku Xboxa będą to trzy płytki. Producent umieścił informację „playable-on-disc”, co oznacza, że można odpalić BG3 za pomocą płyty. W przypadku PC dostaniemy klucz CD i instalator.

Baldur’s Gate 3 w wersji Deluxe (źródło: baldursgate3)

W zestawie znajdzie się także zawartość cyfrowa, która zawiera łącznie osiem rzeczy: