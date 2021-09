Ważna wiadomość dla klientów Orange, którzy jeżdżą do Wielkiej Brytanii. Zmieniają się opłaty za roaming

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest brzemienne w skutkach. Często są one niekorzystne dla mieszkańców Polski, bowiem wiele osób regularnie podróżuje do Zjednoczonego Królestwa. Orange poinformowało o nowych wysokościach opłat za usługi świadczone w roamingu w Wielkiej Brytanii.

Kiedy jeszcze Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej, klienci – dzięki zasadzie Roam Like At Home – mogli korzystać na Wyspach z usług jak w kraju, bez dodatkowych opłat (o ile nie naruszyli zasad Fair Usage Policy; pol. Polityki Uczciwego Korzystania). Brytyjczycy zdecydowali się jednak opuścić wspólnotę, co jest bardzo brzemienne w skutkach i odczuwają je również Polacy.

Orange podwyższa opłaty w roamingu w Wielkiej Brytanii

Operator od samego początku, gdy tylko Wielka Brytania opuściła szeregi członków Unii Europejskiej, stara się, aby stawki w raomingu były możliwie jak najbardziej korzystne dla jego klientów, ponieważ to wciąż popularny kierunek dla mieszkańców Polski. Niestety dla nich, zdecydował się podnieść opłaty.

Operator informuje, że klienci indywidualni i biznesowi, którzy podpisali umowy na abonament lub aneks do nich od 1 stycznia 2021 roku oraz wszyscy użytkownicy ofert nju mobile i Orange na kartę będą mogli od 18 października 2021 roku korzystać z promocji „Korzystne stawki w roamingu w Wielkiej Brytanii”.

fot. Pixabay, Wikipedia

Na przykład klienci indywidualni, którzy posiadają umowę na abonament, zapłacą 29 groszy za minutę wykonanego połączenia głosowego do Polski, Wielkiej Brytanii i Strefy 1 oraz odebranego (naliczanie sekundowe) a także 20 groszy za wysłaną wiadomość SMS i MMS. Z kolei 1 GB będzie ich kosztował 29 złotych (0,02832 złotych za każdy MB transmisji danych, opłata naliczana co 100 kB).

W taryfach Orange na kartę obowiązują podobne stawki z wyjątkiem kosztu połączenia wychodzącego (40 groszy z naliczaniem sekundowym) oraz wysłanej wiadomości SMS (25 groszy) i MMS (40 groszy).

Nieco inaczej wygląda to natomiast w ofercie Orange Flex. Jej użytkownicy (od 1 października 2021 roku) będą mogli wykupić pakiet rozmów i SMS-ów (na jeden, pięć lub trzydzieści dni) oraz internetu (500 MB, 1 GB lub 3 GB) do wykorzystania podczas pobytu na terenie Wielkiej Brytanii.

Na koniec warto dodać, że klienci indywidualni i biznesowi, którzy do 31 grudnia 2020 roku podpisali umowę abonamentową lub aneks do niej, będą nadal korzystać z promocji „Roaming w Wielkiej Brytanii jak w UE”.