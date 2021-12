Stało się. Powołano Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

CBCZ, czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dostało zielone światło od prezydenta. Andrzej Duda podpisał 28 grudnia ustawę powołującą specjalny wydział Policji.

CBZC nową służbą polskiej Policji

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie nową jednostką policji z siedzibą w Warszawie. Zajmie się sprawami związanymi z dotychczasową pracą związaną z bezpieczeństwem w internecie, którą dźwigały na sobie inne wydziały Policji – na przykład walką z pedofilami poszukującymi swoich ofiar w sieci czy oszustami koordynującymi ataki phishingowe. Wykrywanie i unieszkodliwianie tego typu przestępców będzie codziennością nowego biura.

Premier Mateusz Morawiecki podczas zapowiedzi zapowiedział powołania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (fot. gov.pl)

Do prowadzenia CBZC zostanie wyznaczony osobny komendant – powoła go minister do spraw wewnętrznych. Jak na razie, to dopiero początek drogi do uzyskania pełnej operacyjności wydziału. Ze specjalnego funduszu, państwo przeznaczy 500 milionów złotych na wybudowanie nowej siedziby wydziału oraz jego wyposażenie. Kolejne inwestycje przewiduje się w następnych latach.

Oprócz tego, planuje się nabór na stanowiska w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości. Docelowo, wydział ma zatrudniać około 1800 osób. To spora różnica względem aktualnej załogi Policji zajmującej się przestępstwami internetowymi, która liczy mniej więcej 350 funkcjonariuszy.

Miesięczna pensja przyznawana osobom zatrudnionym przez CBZC ma być nie niższa niż 70% i nie wyższa niż 130% przeciętnego uposażenia policjantów. Mowa więc o przedziale 10-15 tys. złotych netto.