Nowa oferta nju mobile na abonament. Orange daje więcej GB, obecnym klientom też

nju mobile to podobno sieć najbardziej zadowolonych klientów. Teraz, dosłownie, dostaną oni jeszcze więcej powodów do zadowolenia, ponieważ Orange zaprezentowało właśnie nową, hojniejszą ofertę nju na abonament.

Nowa oferta nju mobile na abonament – cennik

Orange niedawno ogłosiło wyłączenie technologii 3G na częstotliwości 2100 MHz, dzięki czemu internet mobilny tego operatora nieco przyspieszył, ponieważ zwiększyła się pojemność sieci 4G LTE. Klienci nju mobile, którzy wybiorą umowę abonamentową, dostaną jeszcze więcej zasobów, aby to sprawdzić.

Nowa oferta nju mobile na abonament zapewni im bowiem jeszcze większe pakiety internetowe. W najtańszym pakiecie „bez limitu 29 zł” dostaną na start 20 GB, natomiast w „bez limitu 39 zł” aż 40 GB. W obu przypadkach to o 100% więcej niż do tej pory. Jednocześnie operator nie rezygnuje z usługi „im dłużej, tym lepiej”, dzięki której z czasem klient otrzyma większe paczki internetu – nawet do 120 GB co miesiąc (aktualnie do 60 GB).

Zmiany dotknęły również najtańszy pakiet „bez limitu 19 złotych” – w nowej ofercie klient dostanie na start 3 GB internetu (zamiast 1 GB), a po dwóch latach 9 GB (obecnie 3 GB). Ponadto Orange zwiększyło limit gigabajtów do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej – z dotychczasowego 1 GB do 2,23 GB.

Nowa oferta nju mobile na abonament obejmuje też zmiany w cenniku internetu mobilnego nju internetowy – w jego przypadku klient otrzyma na start 60 GB (zamiast 40 GB). Po 24 pełnych okresach rozliczeniowych pakiet internetowy zostanie zwiększony aż do 180 GB miesięcznie (obecnie 120 GB).

Nowa oferta nju mobile na abonament – cennik (źródło: Biuro prasowe Orange Polska)

Nowa oferta nju mobile na abonament zacznie obowiązywać od najbliższej środy, 27 października 2021 roku. Orange ma też bardzo ważną wiadomość dla obecnych klientów nju mobile na abonament: oni również będą mogli z niej skorzystać – zmiany wejdą w życie od początku najbliższego okresu rozliczeniowego, rozpoczynającego się po 27 października br. Warto także dodać, że dotychczasowy staż użytkownika w sieci będzie już uwzględniony przy obliczaniu nowej wielkości pakietu internetowego.