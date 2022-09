Już od jutra kupisz nowe smartwatche Amazfit GTR 4 oraz Amazfit GTS 4 i GTS 4 Mini

Amazfit GTR 4 i GTS 4 pojawiły się na horyzoncie już w połowie lipca 2022 roku, ale producent oficjalnie zaprezentował je dopiero dziś, przy okazji targów IFA 2022 w Berlinie. Jednocześnie firma podała informacje na temat ceny i dostępności modelu GTS 4 Mini, który zadebiutował kilka tygodni temu.

Reklama

Specyfikacja Amazfit GTR 4 i GTS 4

Amazfit GTR 4 ma 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (326 ppi), podczas gdy GTS 4 1,75-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 390×450 pikseli (341 ppi). W obu przypadkach producent zastosował szkło hartowane i powłokę, zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców.

GTR 4 (źródło: Amazfit)

Różnice widać również w deklarowanym przez firmę czasie pracy – Amazfit GTS 4 ma działać na jednym ładowaniu ponad tydzień, natomiast GTR 4 nawet przed 14 dni. Będzie on jednak zależny od intensywności korzystania ze smartwatcha – znacznie skróci go uruchomienie modułu do śledzenia lokalizacji, pracującego na dwóch częstotliwościach, który oferują oba modele – zegarki obsługują 5 systemów satelitarnych (w przyszłości aż sześć, po aktualizacji oprogramowania).

A skoro już o śledzeniu lokalizacji mowa, to producent podaje, że wkrótce GTR 4 i GTS 4 mają obsługiwać również importowanie pliku trasy (za pośrednictwem aplikacji Zepp), którą następnie będzie można nawigować w czasie rzeczywistym na tarczy urządzenia.

GTS 4 (źródło: Amazfit)

Smartwatche oddadzą do dyspozycji użytkownika też ponad 150 trybów sportowych i różnych funkcji fitness wraz z możliwością synchronizacji danych treningowych z aplikacjami Strava oraz Adidas Running. Nowe zegarki automatycznie rozpoznają 8 trybów sportowych, a także 15 rodzajów treningu siłowego (po przyszłej aktualizacji oprogramowania liczba ta zwiększy się do 25). Ponadto jest możliwość stworzenia własnych szablonów treningu interwałowego dla 10 różnych sportów bezpośrednio na ekranie urządzeń.

Amazfit GTR 4 i GTS 4, dzięki nowemu, autorskiemu sensorowi optycznemu BioTracker 4.0 PPG z dwoma diodami LED i czterema Foto Diodami, który zbiera o 33% więcej danych niż poprzednia generacja, wraz ze zmodernizowanym algorytmem śledzenia tętna mają zapewnić śledzenie tętna niemal na równi z pasami, które do tego służą. Ponadto smartwatche potrafią całodobowo monitorować tętno, nasycenie krwi tlenem i poziom stresu, a do tego także sen.

Nowe Amazfit GTS 4 i GTR 4 oferują również wsparcie dla asystenta głosowego Amazon Alexa do wydawania komend oraz odtwarzania muzyki podczas treningu bez użycia rąk. Na ich pokładach znajduje się też głośnik, za pośrednictwem którego emitowane są powiadomienia głosowe w trakcie treningu, na przykład na temat czasu jego trwania, przebytego dystansu czy tętna.

Smartwatche pracują pod kontrolą najnowszej wersji systemu Zepp OS, a do tego producent umożliwia pobranie kolejnych mini aplikacji i gier, na przykład GoPro i Home Connect oraz Baby Records, która służy do rejestrowania czasu snu i karmienia dziecka.

Amazfit GTS 4 Mini

Dla przypomnienia, model ten jest wyposażony w 1,65-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 336×384 pikseli (309 ppi) i akumulator o pojemności 270 mAh, który ma zapewnić do 15 dni typowego użytkowania lub nawet 45 dni w trybie oszczędzania baterii. Ponadto Amazfit GTS 4 Mini oferuje ponad 120 trybów sportowych i GPS (obsługa 5 systemów satelitarnych).

Cena Amazfit GTR 4 oraz GTS 4 i GTS 4 Mini w Polsce, dostępność

Modele GTR 4 i GTS 4 będą kosztowały w Polsce 1199 złotych (w zestawie z wagą Smart Scale), natomiast GTS 4 Mini – 599 złotych. Wszystkie trzy smartwatche trafią do sprzedaży w kraju nad Wisłą już jutro, tj. 2 września 2022 roku.