Warto zalogować się do aplikacji Mój Orange – dostaniecie rok usługi Music Pass za darmo

Orange każdego tygodnia ma dla nas prezent w aplikacji Mój Orange. Tym razem okazja jest warta uwagi, bo możemy zyskać rok usługi Music Pass – za darmo.

Coś dla miłośników muzyki

Jeśli uwielbiamy słuchać muzyki z aplikacji strumieniujących pokroju Spotify czy Apple Music, to Orange nie mogło lepiej trafić z prezentem w tym tygodniu akcji „Środy z Mój Orange”. Logując się do aplikacji operatora, znajdziemy w niej skrót do odebrania rocznej subskrypcji usługi Music Pass. To bardzo przydatna opcja, pozwalająca zaoszczędzić pakiety danych w sytuacji, gdy często słuchamy muzyki, strumieniując ją z takich serwisów jak Spotify, Tidal, Amazon Music, Deezer, Polskie Radio, Apple Music czy Open FM. Po włączeniu usługi, nasze pakiety internetowe nie będą uszczuplane o przesył danych z tych aplikacji.

Jeśli więc nie aktywowaliśmy rocznego Music Passa w lipcu, to teraz mamy ku temu znakomitą okazję. Oferta wyświetli się w aplikacji klientom abonamentowym Orange, pod zakładką „Dla Ciebie”.

Jeśli nie Music Pass, to pakiet internetu

Jeśli mamy już włączoną usługę Music Pass, to Orange zastępczo proponuje nam skorzystanie z innego bonusu: pakietu internetowego 10 GB. Niektórym wyświetla się ponoć 8 GB, a ja dostałem 1 GB – czuję się oszukany ;) Cóż, przynajmniej będzie w sam raz do wykorzystania na obejrzenie jednego odcinka jakiegoś serialu.