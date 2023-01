Masz numer w Orange? Operator ma dla Ciebie prezent. Musisz jednak spełnić kilka warunków

Klienci Orange mają powody do zadowolenia. Operator przygotował dla nich kolejny prezent – wystarczy kilka kliknięć, aby go odebrać. Jest jednak jeden haczyk – trzeba spełnić kilka warunków, żeby móc otrzymać podarunek.

Kolejny prezent dla klientów Orange. Jak go odebrać i do kiedy można to zrobić?

Operator już od marca 2021 roku co tydzień przygotowuje dla swoich (wybranych) klientów specjalne podarunki w ramach cyklicznej akcji Środy z Mój Orange. Posiadacze numeru w tej sieci nie mogą narzekać, bowiem wykazuje się ona bardzo dużą kreatywnością, aczkolwiek najczęściej prezentem jest dodatkowa paczka gigabajtów. I tak samo jest również tym razem.

fot. Pexels

Od dziś, tj. 25 stycznia 2023 roku, przez najbliższych siedem dni, do wtorku, 31 stycznia 2023 roku, klienci mogą odebrać pakiet 10 GB za darmo. Aby go otrzymać, wystarczy uruchomić na swoim smartfonie aplikację Mój Orange i przejść do zakładki Dla Ciebie. Bonus powinien zostać aktywowany w ciągu kilku chwil. Dodatkowy transfer będzie ważny do końca aktualnego okresu rozliczeniowego.

Kto może skorzystać z promocji?

Ta ostatnia informacja jest bardzo ważna, ponieważ akcja Środy z Mój Orange obejmuje wyłącznie klientów, posiadających umowę na abonament – pakiet Love, Smart Plan LTE, Plan Komórkowy, Plan Mobilny lub Abonament Komórkowy. Ponadto warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest regulowanie należności w terminie – klient nie może zalegać z opłatami na rzecz operatora.

Oprócz posiadania numeru na abonament i terminowego regulowania należności za usługi, wymogiem, uprawniającym do otrzymywania bonusu jest również wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o ofercie operatora oraz ofertach obecnych i przyszłych partnerów niniejszej akcji. Teoretycznie Orange udostępnia i na bieżąco aktualizuje ich listę, ale w praktyce jest ona pusta – nie znajduje się na niej ani jeden podmiot.

Regulamin „Środy z Mój Orange” (PDF)

Dodatkowy internet z pewnością przyda się klientom, ponieważ z najnowszych danych, udostępnionych przez operatora, wynika, że użytkownicy sieci mobilnej transferują coraz więcej danych – w 2022 roku liczba przesłanych danych była większa aż o 20% niż w 2021.