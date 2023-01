Coca-Cola pójdzie śladem Cyberpunka i Dragon Ball. Tego się nie spodziewaliście

Gdyby nie to, że podobne urządzenia powstawały w przeszłości, to uznałbym, że ktoś tu przedwcześnie opublikował swój tegoroczny żart na 1 kwietnia. Tymczasem smartfon od Coca-Coli może okazać się prawdziwym projektem.

Telefon w edycji specjalnej

Od kilku lat widać wyraźny trend wydawania smartfonów w edycjach specjalnych. Wśród najciekawszych warto wspomnieć chociażby o OnePlus 8T w wersji Cyberpunk 2077 czy OPPO Reno 8 Pro inspirowanym serialem „Ród Smoka”. Ze sprzętów dostępnych w Polsce na wyróżnienie zasługuje natomiast Realme GT Neo 3T dla fanów Dragon Ball Z lub OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition.

Są jednak takie firmy, które jakoś mniej pasują do światka smartfonowego. W 2017 swój smartfon wypuściło… KFC. W rzeczywistości był to przerobiony Huawei Enjoy 7 z zestawem tapet, aplikacją z pakietem punktów do wydania na jedzenie wraz z K-Music, tj. funkcją umożliwiającą włączenie w restauracji wybranej z bazy piosenki. Wcześniej, bo w 2015 roku na chińskim rynku zadebiutował Pepsi Phone P1, który również był rebrandem.

Coca-Cola Phone

Renomowany informator, posługujący się nickiem Ice universe, udostępnił grafikę pokazującą tył urządzenia. Co ciekawe, na Twitterze od listopada 2022 roku istnieje konto Colaphone (@Colaphoneglobal), na którym można zobaczyć fragmenty renderu od Ice universe. Wszystko wskazuje zatem na to, że ColaPhone faktycznie powstaje.

Źródło: Ice universe

Na tym etapie nie wiadomo jednak, czy będzie to zupełnie nowa konstrukcja, czy jakaś forma kolaboracji. Patrząc na układ aparatów z tyłu, urządzenie mocno przypomina realme 10 Pro, który zadebiutował w grudniu 2022 roku. Mowa tu o sprzęcie ze średniej półki ze Snapdragonem 695 na pokładzie i co najmniej 6 GB RAM oraz ekranem LCD o rozmiarze 6,72 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania o wartości 120 Hz. realme 10 Pro kosztuje od 319 dolarów, czyli ~1420 złotych. Jeżeli Colaphone zostanie dobrze wyceniony, to z pewnością znajdzie się wiele osób, które skusi się na zakup tego oryginalnego smartfona.

Mnie tylko ciekawi, czy smartfon Coca-Coli będzie z automatu blokował reklamy Pepsi…