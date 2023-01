MacBook Air czy MacBook Pro? Czym się różnią? Który wybrać?

Lokowanie produktu

Jaki MacBook będzie tym najlepszym? Wybrać tańszego Air czy jednak bardziej mocarnego, ale droższego Pro? Z pewnością wiele osób zadaje sobie takie pytanie. W związku z tym, postanowiliśmy przyjrzeć się laptopem Apple i wskazać różnice pomiędzy laptopami z linii Air i Pro.

Laptopy Apple podzielone są na dwie główne serie

Oferta laptopów firmy z Cupertino podzielona jest na MacBooki Air i MacBooki Pro. Modele Air skierowane są do użytkowników, którzy nie potrzebują dużej mocy obliczeniowej, a od komputera wymagają przede wszystkim mobilności i naprawdę kompaktowych rozmiarów. Z kolei laptopy z linii Pro, jak sugeruje już sama nazwa, mają sprawdzać się w bardziej profesjonalnych zadaniach, zapewniając wysoką wydajność.

Warto jednak mieć na uwadze, że różnice pomiędzy poszczególnymi modelami nie zawsze są duże. Przykładowo: Apple sprzedaje 13-calowego MacBooka Pro, który wyposażony jest w ten sam procesor, co model Air, ale wyróżnia go obecność wentylatora. Przekłada się to na możliwość oferowania wyższej wydajności przez dłuższy czas pod obciążeniem.

Wyżej mamy natomiast 14- i 16-calowe MacBooki Pro, które już w znacznie większym stopniu różnią się od modeli Air, a także zapewniają odczuwalnie wyższy poziom wydajności. Na ich pokładzie znajdziemy topowe procesory Apple, a także szereg innych rozwiązań, które mają spełnić oczekiwania bardziej wymagających użytkowników.

Uważam więc, że zastanawiając się nad kupnem laptopa Apple, powinniśmy obecną ofertę podzielić jednak na trzy – Air, 13-calowy Pro oraz MacBooki Pro z ekranami 14 i 16 cali. Omawianie poszczególnych modeli zacznijmy od wariantu Air.

MacBook Air M2 i 13-calowy Pro (źródło: Apple)

MacBook Air – dla kogo?

Obecnie Apple sprzedaje dwie różne wersje MacBooka Aira – pierwsza z procesorem Apple M1, druga z M2. Pierwsza to starsza konstrukcja, w której zastosowano dobrze już znany design i zadebiutowała w 2020 roku. Z kolei druga to zupełnie nowy MacBook Air z przeprojektowanym wyglądem i procesorem M2 na pokładzie. Na rynku pojawił się w 2022 roku.

MacBook Air z M1, mimo iż jest z nami już od ponad dwóch lat, wciąż oferuje wydajność, która powinna sprostać wymaganiom wielu użytkowników. Autorski procesor Apple potrafi zawstydzić zbliżone układy Intela i niestraszna jest mu praca z programami graficznymi czy obróbka filmów. Do tego dochodzi naprawdę dobry ekran Retina o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, a także wysoka jakość wykonania. Zdecydowanie laptop ten nie ma się czego wstydzić.

MacBook Air z procesorem Apple M2 (źródło: Apple)

Wyżej mamy MacBooka Air z M2, a więc nowszą konstrukcję, która przyniosła długo wyczekiwane odświeżenie designu. Nie wszystkim jednak może spodobać się notch, czyli charakterystyczne wycięcie na górze ekranu. Z drugiej strony, otrzymujemy większy i jaśniejszy ekran – 13,6 cali i 500 nitów względem 13,3 cali i 400 nitów w Air M1. Oczywiście różnice dotyczą również wydajności – układ M2 zapewnia więcej mocy obliczeniowej, chociaż tutaj postęp względem M1 nie jest duży.

Wypada jeszcze wspomnieć, że MacBook Air M2 wyposażony jest w autorskie złącze ładowania MagSafe, a także obsługuje szybkie ładowanie z mocą 67 W. Natomiast model Air M1 ma tylko dwa złącza USB typu C/Thunderbolt (dostępne również w Air z M2) i możemy go ładować z mocą 30 W.

Zarówno w przypadku laptopa z M1, jak i tego z M2, użytkownik może zdecydować się na więcej RAM-u i pojemniejszy dysk SSD. W podstawie bowiem, w nowszym i starszym MacBooku Air, otrzymujemy 8 GB RAM i dysk 256 GB. Maksymalnie w modelu M1 możemy wybrać 16 GB RAM i 2 TB SSD, a w M2 możemy zdecydować się na 24 GB RAM i 2 TB SSD.

MacBook Air z procesorem Apple M1(źródło: Apple)

Jeśli zamierzamy robić coś więcej niż tylko przeglądać internet czy oglądać filmy na Netfliksie, warto zdecydować się na co najmniej 16 GB RAM. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że po prostu komfort pracy jest większy.

Jaką pojemność dysku wybrać? Tutaj to już prawie dowolnie od naszych potrzeb, ale należy wspomnieć, że w przypadku MacBooka Air M2 dysk 256 GB jest odczuwalnie wolniejszy od wersji 512 GB i wyższych – problem nie występuje w Air M1.

Dla kogo więc MacBook Air? Dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z komputerami Apple, dla studentów (o ile nie potrzebują naprawdę wydajnego sprzętu), dla osób poszukujących laptopa do pracy biurowej lub prostych zadań związanych z edycją zdjęć i filmów, dla tych, którzy wymagają długiego czasu pracy bez ładowarki i kompaktowych wymiarów (spokojnie można osiągnąć 12 i więcej godzin pracy), a także dla tych, którzy poszukują po prostu świetnego laptopa do domu, który jednak nie będzie służył do grania w gry.

To MacBook Air z procesorem M1 czy M2? Jeśli chcemy wydać jak najmniej, to jak najbardziej można sięgnąć po model z układem M1 – raczej nie będziemy mieli żadnych powodów do narzekania. Jeśli jednak na zakup laptopa możemy przeznaczyć trochę więcej pieniędzy, warto zastanowić się nad MacBookiem z M2 – jest nowszy, a więc powinien być dłużej wspierany, a także ma kilka innych usprawnień (np. jaśniejszy ekran).

13-calowy Macbook Pro – dla kogo?

MacBook Pro z ekranem 13,3 cali, zamknięty w obudowie, którą Apple stosuje już od kilku lat, jest laptopem będącym pomostem pomiędzy modelami Air, a topowymi wersjami Pro. Owszem, jego nazwa zapowiada sprzęt dla profesjonalistów i wysoce prawdopodobne, że część z nich będzie zadowolona z tego modelu. Skierowany jest on jednak przede wszystkim do tych, którzy poszukują czegoś więcej niż Air, ale niekoniecznie muszą mieć bardzo wysoką wydajność i specyfikację z najwyższej półki.

13-calowy MacBook Pro wyposażony jest w procesor Apple M2, a więc ten sam, który znalazł się z nowym MacBooku Air. Tutaj jednak chłodzony jest również z wykorzystaniem wentylatora, co umożliwia dłuższą pracę na wysokich obrotach w bardziej wymagających zadaniach. Po prostu procesor znacznie wolniej się męczy, a obudowa laptopa dłużej pozostaje chłodna.

13-calowy MacBook Pro (źródło: Apple)

Laptop, na tle wszystkich innych z obecnej oferty Apple, wyróżnia się paskiem Touch Bar, czyli niewielkim ekranem, który w założeniach zastępuje klasyczny zestaw klawiszy funkcyjnych, a także zapewnia dostęp do dodatkowych opcji. Przykładowo, z jego wykorzystaniem możemy sterować wybranymi funkcjami w programach do edycji filmów czy chociażby wstrzymywać i wznawiać odtwarzanie muzyki. Touch Bar ma swoich zwolenników, jak i również przeciwników, ale zdecydowanie jest interesującym rozwiązaniem. Wkrótce jednak mogą wystąpić problemy z jego wsparciem w różnych aplikacjach – Apple bowiem wycofuje się z tego pomysłu.

W przeciwieństwie do droższych modeli Pro, otrzymujemy tu dość ubogi zestaw złączy – tylko dwa USB typu C/Thunderbolt i złącze słuchawkowe. Niektórzy będą więc musieli sięgnąć po przejściówki, aby przykładowo podłączyć drugi ekran. Nie zabrakło szybkiego ładowania z mocą 67 W.

Warto jeszcze dodać, że 13,3-calowy ekran oferuje rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli i maksymalną jasność na poziomie 500 nitów. Użytkownik w podstawie otrzymuje 8 GB RAM i 256 GB SSD, ale warto zdecydować się na konfigurację minimum 16 GB RAM, bowiem komfort pracy będzie zdecydowanie wyższy.

Pasek Touch Bar (zródło: Apple)

MacBook Pro 14 i 16 cali – dla kogo?

W przypadku MacBooków Pro z ekranem 14 i 16 cali mamy do czynienia z laptopami, które skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, którzy oczekują topowej specyfikacji i innych udogodnień. Warto wspomnieć, że mówimy o laptopach, które Apple stworzyło biorąc pod uwagę liczne skargi, które dotyczyły starszych wersji. Jednym z celów było ponowne przypodobanie się profesjonalistom i z licznych opinii wynika, że się udało.

Owszem, są to najdroższe laptopy Apple, ale to również one zapewniają najwyższe osiągi. Zacznijmy od ekranów nazywanych przez producenta Liquid Retina XDR. Mniejszy ma dokładnie 14,2 cala, a większy 16,2 cala. Oba oferują podświetlenie z technologią mini LED. Do tego dochodzi jasność XDR na poziomie 1000 nitów utrzymywana na całym ekranie oraz 1600 nitów szczytowo (tylko treści HDR), a także odświeżanie ProMotion 120 Hz.

14- i 16-calowy MacBook Pro (źródło: Apple)

Sercem, zależnie od wybranej konfiguracji, jest autorski procesor Apple M1 Pro lub M1 Max, a więc układy z górnej półki, które w założeniach mają konkurować z najlepszymi mobilnymi procesorami Intela i AMD. Należy mieć na uwadze, że już w podstawie mamy 16 GB RAM, a maksymalnie możemy zdecydować się na 64 GB. Z kolei pojemność dysku SSD wynosi od 512 GB do aż 8 TB.

14- i 16-calowe MacBooki Pro wyróżnia jeszcze liczba dostępnych złączy. Mamy trzy USB typu C/Thunderbolt, HDMI, gniazdo słuchawkowe, a także gniazdo na kartę SDXC. W przypadku wersji 14-calowej obsługiwane jest ładowanie z mocą 96 W, a 16-calowy wariant wspiera już 140 W.

Jak już wspomniałem, oba MacBooki Pro przeznaczone są dla osób, które szukają bezkompromisowych rozwiązań i topowych osiągów. Kupienie takiego laptopa, aby tylko przeglądać internet lub tworzyć proste projekty graficzne, mija się z celem. Wówczas nie wykorzystamy potencjału tych maszyn, a zapłacimy naprawdę sporo.

Wypada jeszcze wspomnieć, że mówimy tutaj o największych i najcięższych MacBookach, ale wciąż są to laptopy, które jak najbardziej można zabrać w podróż. Masa 14-calowego modelu wynosi 1,6 kg, a większy to 2,1 kg. Dla porównania, nowy MacBook Air to tylko 1,24 kg. Rozmiar wynika m.in. z zastosowania wydajnego systemu chłodzenia, który powinien poradzić sobie z odprowadzanie nadmiaru ciepła również pod dużym obciążeniem.

Warto dodać, że Apple niedawno zaprezentowało nową generację MacBooków z ekranami 14 i 16 cali. Na ich pokład trafiły procesory Apple M2 Pro i M2 Max, które są jeszcze potężniejsze od układów z rodziny M1. Poprawiono również czas pracy bez ładowarki, który teraz może wynosić aż 22 godzin, a w najwyższych konfiguracjach mamy 96 GB RAM. Jeśli jednak chodzi o wygląd, to Apple pozostało przy designie z poprzedniej generacji, nie wprowadzając jakichkolwiek większych zmian.

Jeśli chcecie zapoznać się z pełną ofertą laptopów Apple, zajrzyjcie tutaj.

MacBook Air M1 MacBook Air M2 MacBook Pro 13 cali MacBook Pro 14 cali MacBook Pro 16 cali Wyświetlacz 13,3 cala, Retina, IPS, LED, 2560 na 1600 pikseli, 400 nitów, True Tone 13,6 cala, Liquid Retina, IPS, LED, 2560 na 1664 pikseli, 500 nitów, True Tone 13,3 cala, Retina, IPS, LED, 2560 na 1600 pikseli, 500 nitów, True Tone 14,2 cala, Liquid Retina XDR, mini LED, 3024 na 1964 pikseli, 1000 nitów, True Tone, 120 Hz ProMotion 16,2 cala, Liquid Retina XDR, mini LED, 3456 na 2234 pikseli, 1000 nitów, True Tone, 120 Hz ProMotion Procesor Apple M1, 8-rdzeniowe CPU, 7-rdzeniowe GPU Apple M2, 8-rdzeniowe CPU, 8 lub 10 -rdzeniowe GPU Apple M2, 8-rdzeniowe CPU, 10 -rdzeniowe GPU Apple M1 Pro: 8 lub 10-rdzeniowe CPU, 14 lub 16-rdzeniowe GPU

Apple M1 Max: 10-rdzeniowe CPU, 16 lub 32-rdzeniowe GPU Apple M1 Pro: 10-rdzeniowe CPU, 16-rdzeniowe GPU

Apple M1 Max: 10-rdzeniowe CPU, 24 lub 32-rdzeniowe GPU

RAM 8 GB lub 16 GB 8, 16 lub 24 GB 8, 16 lub 24 GB 16, 32 lub 64 GB 16, 32 lub 64 GB Pamięć 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB lub 2 TB 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB lub 8 TB 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB lub 8 TB Złącza 2 × Thunderbolt/USB typu C, złącze słuchawkowe MagSafe, 2 × Thunderbolt/USB typu C, złącze słuchawkowe 2 × Thunderbolt/USB typu C, złącze słuchawkowe MagSafe, 3 × Thunderbolt/USB typu C, złącze słuchawkowe, HDMI, czytnik kart SDXC MagSafe, 3 × Thunderbolt/USB typu C, złącze słuchawkowe, HDMI, czytnik kart SDXC Akumulator 49,9 Wh, ładowanie o mocy 30 W 52,6 Wh, ładowanie o mocy 67 W 58,2 Wh, ładowanie o mocy 67 W 70 Wh, ładowanie o mocy 96 W 100 Wh, ładowanie o mocy 140 W Czas pracy do 15 godzin przeglądania internetu, do 18 godzin odtwarzania filmów do 15 godzin przeglądania internetu, do 18 godzin odtwarzania filmów do 17 godzin przeglądania internetu, do 20 godzin odtwarzania filmów do 11 godzin przeglądania internetu, do 17 godzin odtwarzania filmów do 14 godzin przeglądania internetu, do 21 godzin odtwarzania filmów Wymiary 30,41 × 21,24 × 0,41–1,61 cm 30,41 × 21,5 × 1,13 cm 30,41 × 21,24 × 1,56 cm 31,26 × 22,12 × 1,55 cm 35,57 × 24,81 × 1,68 cm Masa 1,29 kg 1,24 kg 1,4 kg 1,61 kg 2,15 kg (M1 Pro) lub 2,17 kg (M1 Max) Inne czytnik linii papilarnych Touch ID czytnik linii papilarnych Touch ID czytnik linii papilarnych Touch ID, pasek Touch Bar czytnik linii papilarnych Touch ID czytnik linii papilarnych Touch ID

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie dostępnych w ofercie sklepu laptopów Apple