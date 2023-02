Orange pokonało T-Mobile. A Plus ich obu. Gdzie jest Play?

Mawia się, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Operatorzy nieustannie ścigają się ze sobą, ale ten wyścig jest bardzo złożony. W jednej kategorii Plus rozłożył wszystkich na łopatki, podczas gdy w innej to już jego rozłożyli. Jak w tej walce poradzili sobie Orange, Play i T-Mobile?

Plus wciąż niepokonany w przypadku 5G

Jak co miesiąc RFBenchmark dostarczył najnowsze dane na temat prędkości przesyłu danych i opóźnienia w transmisji danych w sieciach wszystkich operatorów infrastrukturalnych. W styczniu użytkownicy wykonali 512469 pomiarów – najwięcej w zasięgu Play (32,5%), zaś najmniej w T-Mobile (17%). W pierwszym miesiącu 2023 roku znacząco wzrosła liczba testów, wykonanych podczas korzystania z technologii 5G – stanowiły one już 9,6% wszystkich pomiarów (vs 5,62% w grudniu 2022 roku).

Bez zaskoczenia w przypadku średniej prędkości pobierania danych przoduje Plus – w styczniu 2023 roku wynosiła ona 151,8 Mbit/s. Operator ten wypadł jednak blado w obszarze średniej prędkości wysyłania danych – znalazł się na ostatnim miejscu z wynikiem zaledwie 25,9 Mbit/s. Tak samo sytuacja wygląda z opóźnieniem – w Plusie wynosiło ono średnio aż 37 ms.

Internet 5G Średnia prędkość pobierania danych Średnia prędkość wysyłania danych Średnie opóźnienie (ping) Orange 59,7 Mbit/s 36,4 Mbit/s 27,3 ms Play 56,5 Mbit/s 35,8 Mbit/s 27,9 ms Plus 151,8 Mbit/s 25,9 Mbit/s 37 ms T-Mobile 49 Mbit/s 32,7 Mbit/s 30,2 ms

W pozostałych technologiach (4G LTE i 3G) Plus został w tyle

W grudniu 2022 roku Orange zdołało prześcignąć T-Mobile pod względem średniej prędkości wysyłania danych w technologii 4G LTE i w styczniu 2023 roku francuskiemu operatorowi udało się utrzymać pierwszą lokatę. To jednak jedyne jego osiągnięcie w tym obszarze, gdyż w pozostałych najlepsze wyniki osiągnął Play. Plus niestety zajął ostatnie miejsca we wszystkich trzech przypadkach, tj. średniej prędkości pobierania i wysyłania danych oraz opóźnienia.

Internet 4G Średnia prędkość pobierania danych Średnia prędkość wysyłania danych Średnie opóźnienie (ping) Orange 42,6 Mbit/s 20 Mbit/s 30,1 ms Play 40,2 Mbit/s 22,3 Mbit/s 29,9 ms Plus 33,2 Mbit/s 17,6 Mbit/s 39,2 ms T-Mobile 41,5 Mbit/s 20 Mbit/s 33,6 Mbit/s

Użytkownicy aplikacji RFBenchmark testowali również prędkość transmisji danych w technologii WCDMA – i chociaż stanowiły one zaledwie 5,77% testów (czyli o blisko połowę mniej niż testy wykonywane podczas korzystania z 5G), to wciąż było ich dość dużo, bo ponad 26 tysięcy.

Zaskakująco dobrze w tym obszarze poradziło sobie T-Mobile, które zapewniło najwyższą średnią prędkość zarówno pobierania, jak i wysyłania danych. Operator musiał jednak oddać koronę Play, który miał najniższy średni ping w styczniu 2023 roku.