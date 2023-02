Światłowód Play z jeszcze większym zasięgiem

Grupa Play poinformowała o podpisaniu umowy, dzięki której zwiększyła swój udział w spółce operatora sieci światłowodowych SferaNet do ponad 86%. To oznacza, że światłowód Play będzie dostępny dla jeszcze większej liczby klientów. Operator zdecydowanie nie ogląda się za siebie i brnie do przodu, by rozszerzać dostępność swoich usług.

Play nie osiada na laurach po udanym roku

Miniony rok był bardzo udany dla operatora sieci Play. Przejęcie UPC Polska, zakończone 1 kwietnia 2022 roku, było niewątpliwie jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym wydarzeniem w historii tego operatora w zeszłym roku. Jednak to oczywiście nie wszystko, co zrobił, by nie zostać w tyle.

Firma, podsumowując miniony rok, ogłosiła, że uruchomiła w nim ponad 800 nowych stacji bazowych, w tym 153 tylko w grudniu. W sumie na koniec ubiegłego roku Play miał już ponad 10500 stacji i, jak powiedzieli przedstawiciele firmy, nikt w Polsce nie buduje infrastruktury w takiej skali, by zapewnić swoim klientom najwyższą jakość usług i swobodę wyboru. Operator pochwalił się również, że na koniec 2022 roku jego sieć 5G była już dostępna dla ponad połowy populacji Polski.

Firma rozwija również swoją sieć światłowodową. Operator poinformował, że w 2022 roku wybudował ponad 110 tysięcy nowych przyłączy FTTH. Warto wspomnieć, że w planach Play jest dotarcie ze swoim światłowodem do ponad 6 milionów gospodarstw domowych.

Jeszcze więcej światłowodu

Grupa Play poinformowała, że zawarła umowę o nabyciu akcji operatora sieci światłowodowej SferaNet S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Transakcja, która miała miejsce 31 stycznia 2023 roku, pozwoli na rozszerzenie dostępności usług internetu i telewizji cyfrowej poprzez sieć światłowodową.

Poprzez spółkę celową Vortanoria Investments, operator nabył 83,55% akcji SferaNet, zwiększając swoje udziały w spółce z 2,97% do 86,52%. Firma SferaNet ma 1300 km sieci światłowodowej w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

To oznacza, że usługi światłowodu sieci Play będą mogły trafić do jeszcze większej liczby gospodarstw domowych. Konkurencja jednak nie śpi – ostatnio informowaliśmy Was na przykład o rozszerzeniu zasięgu sieci światłowodowej INEA.