Android Auto doczekał się pierwszej prawdziwej aplikacji pogodowej

Na Android Auto mamy dostępne różne nawigacje czy aplikacje muzyczne, ale pełna aplikacja pogodowa to zupełna nowość. Poznajcie Weather & Radar – Storm alerts.

Aplikacja do pogody na Android Auto

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przykładowo zapytać Asystenta Google o pogodę, ale nie wszystkich to rozwiązanie może w pełni satysfakcjonować. Można też spróbować aplikacji Weatherology: Weather Together, ale jej funkcjonalność w Android Auto ogranicza się wyłącznie do komunikatów głosowych. Co jednak, jeśli chcemy na ekranie samochodu zobaczyć dokładniejszą prognozę pogody? Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja Weather & Radar – Storm alerts (Pogoda & Radar), która właśnie otrzymała wsparcie dla oprogramowania Google dla kierowców.

(źródło: Weather & Radar)

Mamy do czynienia z pierwszą taką aplikacją na Android Auto, która oferuje m.in. radar na żywo. Warto mieć na uwadze, że aplikacja jest jednak dość ograniczona, co najpewniej ma na celu dostosowanie jej do obsługi w samochodzie. W końcu zbyt skomplikowany interfejs mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo podczas prowadzenia auta.

Użytkownik otrzymuje do dyspozycji tylko odczyty radarowe na żywo w jego okolicy. Mapę można pomniejszyć lub powiększyć, co pozwala na obejmowanie całkiem sporego obszaru. Dodatkowo lokalizacja kierowcy jest aktualizowana na bieżąco. Dzięki temu możemy w każdej chwili podejrzeć, jak wygląda sytuacja pogodowa w okolicy oraz miejscu, do którego zmierzamy – mamy radar przedstawiający temperaturę, ale również opady deszczu i śniegu.

Całość przypomina mapę w nawigacji, ale bez aktywnego prowadzenia do celu. Trudno teraz ocenić, jak faktycznie sprawdza się aplikacja w codziennym użytkowaniu, ale trzeba przyznać, że zapowiada się całkiem obiecująco. Wypada dodać, że w przypadku wybranych samochodów obsługiwany jest tryb podzielonego ekranu, a więc możemy mieć jednocześnie podgląd pogody i przykładowo dostęp do Spotify lub Map Google.

Aplikacja jest już dostępna

Jeśli chcecie sprawdzić aplikację Weather & Radar – Storm alerts, to możecie ją za darmo pobrać z Google Play. Następnie, po podłączeniu smartfona do samochodu z obsługą Android Auto, ikona aplikacji automatycznie pojawi się na ekranie.

Co ciekawe, podczas pobieranie apki ze sklepu miałem opcję zainstalowania jej w samochodzie Volvo, czyli najpewniej może ona działać również na Android Automotive. Twórcy dodają, że w planach jest wydanie aplikacji także na Apple CarPlay.